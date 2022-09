Ferrari vise sept victoires d'affilée pour finir 2022

Malgré ses neuf pole positions en 15 Grands Prix disputés cette saison, Ferrari a bien du mal à convertir son potentiel en résultats lors des courses. La Scuderia n'a remporté que deux des douze dernières épreuves en date, et c'est le manque de performance le dimanche qui inquiète tout particulièrement le directeur d'équipe Mattia Binotto.

Que ce soit en Hongrie, en Belgique ou aux Pays-Bas, Charles Leclerc et Carlos Sainz avaient toutes les peines du monde à tenir le rythme d'un Max Verstappen dominateur, si bien qu'ils n'ont décroché qu'un podium chacun lors de ces trois Grands Prix. Lors des quatre derniers, Ferrari a même marqué 36 points de moins que Mercedes.

"Ma principale inquiétude est que cela fait trois courses d'affilée que nous n'avons pas le rythme le dimanche", a confirmé Mattia Binotto dimanche soir à Zandvoort. "C'est assez similaire à la Hongrie. Ce week-end, nous avons fait de bonnes qualifications – des qualifications où nous avons été compétitifs. Mais en course, nous ne sommes pas assez compétitifs, ce qui rend certainement la vie bien plus difficile – non seulement car nous ne pouvons pas nous battre pour la victoire avec Max mais aussi parce que nous n'avons pas le rythme pour maintenir les Mercedes derrière."

Charles Leclerc est désormais relégué à 109 points de Max Verstappen au championnat des pilotes. Il faudrait un véritable miracle pour que le pilote Ferrari parvienne à renverser la vapeur et remporte son premier titre mondial, surtout que le Néerlandais vient de signer la meilleure série de sa carrière avec quatre succès consécutifs. Binotto fait néanmoins preuve d'une ambition à toute épreuve, visant non pas le titre mais la victoire lors des sept derniers Grands Prix.

"Je crois que cela fait trois courses d'affilée que nous ne sommes pas à ce que devrait être notre potentiel. C'est quelque chose que nous devons résoudre dès que possible, car il ne reste que quelques courses jusqu'à la fin de la saison. Nous restons en quête de victoire, et notre intention est de gagner toutes les courses, y compris Monza", a conclu le transalpin.

Propos recueillis par Tom Howard

Lire aussi : La Ferrari F1-75 se pare de jaune à Monza