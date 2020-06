Ferrari aura des évolutions d'envergure en Hongrie

À la traîne lors des essais hivernaux, Ferrari prépare sa riposte. À Barcelone, la Scuderia était reléguée à six dixièmes du meilleur temps de Mercedes, et de son propre aveu, son niveau de performance était inquiétant.

Il sera difficile de remonter la pente aux Grands Prix d'Autriche et de Styrie, sur le Red Bull Ring, où la Ferrari SF1000 aura la même configuration qu'au terme des tests de pré-saison, il y a quatre mois de cela. "Cela ne veut pas dire que nous nous sommes tourné les pouces dans les cinq semaines et demie lors desquelles nous avons pu travailler sur les voitures, temps très limité en raison des procédures strictes entraînées par la pandémie et de l'arrêt total des activités requis par la FIA en accord avec les équipes", précise Mattia Binotto, directeur d'équipe.

En effet, la troisième course de la saison, au Hungaroring le 19 juillet, verra la Scuderia lancer une nouvelle version radicale de sa monoplace. Et d'après Binotto, il s'agit là de la seule possibilité de rattraper le terrain perdu : "À vrai dire, le bilan des essais nous a menés à changer complètement de direction en matière de développement, surtout du côté aérodynamique."

"Tout d'abord, nous avons dû comprendre pourquoi nous ne voyions pas les résultats auxquels nous nous attendions en piste, puis comment recalibrer tout le programme en conséquence. Il aurait été contre-productif de continuer dans la direction prévue en sachant que nous n'aurions pas atteint nos objectifs. Nous avons donc décidé d'établir un nouveau programme concernant la voiture tout entière, en sachant que tout ne serait pas prêt pour la première course."

En attendant, Ferrari va devoir manger son pain noir mais a bon espoir de limiter la casse en Autriche, dans un contexte où la saison sera plus courte qu'initialement prévu et tout mauvais résultat aura donc un impact plus conséquent. "Nous savons que nous n'avons actuellement pas le package le plus rapide", admet Binotto. "Nous le savions avant d'aller à Melbourne, et cela n'a pas changé."

"Cela dit, le circuit de Spielberg a des caractéristiques différentes de Montmeló et des températures bien supérieures à celles de février." Les températures annoncées à Spielberg sont toutefois bien éloignées de la canicule de l'an dernier, avec 22°C annoncés pour les qualifications et 23°C pour la première course.

"En Autriche, nous devrons tirer le maximum de chaque opportunité, puis en Hongrie, avec la nouvelle étape de développement sur laquelle nous travaillons, nous pourrons voir où nous nous situons vraiment par rapport aux autres, même s'il faut prendre en compte les développements qu'apporteront nos concurrents."

