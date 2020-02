10 points clés à comprendre sur la Ferrari SF1000

1. Les deux nez utilisent une solution de cape similaire au design introduit par Ferrari à Singapour la saison dernière, avec des modifications au niveau de la forme de l'extrémité afin d'optimiser la performance.

2. Les aubes directrices ont été avancées et sont plus complexes que l'année dernière, avec sept éléments désormais suspendus sous le nez et le châssis.

3. Les roues ont été repensées avec le partenaire O.Z., avec des rayons plus longs en raison du diamètre réduit du moyeu. Cela permettra de faire passer plus d'air dans les écopes de freins et sur la face de la roue. Cette technique avait eu la préférence de la concurrence la saison dernière compte tenu de l'interdiction des essieux soufflés.

Ferrari SF1000 front wing detail Photo by: Ferrari Ferrari SF1000 detail Photo by: Ferrari Ferrari SF1000 front wing detail Photo by: Ferrari

4. Les déflecteurs ont été soigneusement repensés pour maximiser le flux d'air au niveau des pontons et des ouvertures situées derrière. La section la plus avancée a été divisée en trois et elle est plus haute que l'année dernière. Par ailleurs, une solution avec un double boomerang a été déployée, avec un plus fin monté à l'avant de l'assemblage et un plus important à l'arrière.

5. La solution novatrice pour les pontons introduite en 2017, qui place le longeron supérieur plus bas et plus avancé, a été conservée mais améliorée. Elle puise clairement son inspiration chez Red Bull, avec deux sections ailées au-dessus et devant l'ouverture de refroidissement principale, qui est ainsi beaucoup plus petite. Cela sert également à des fins aérodynamiques. Ces changements ont aussi conduit à un design de rétroviseur plus profitable, les deux tiges servant à la fois de conditionneurs de flux et de montants.

6. La boîte à air conserve sa forme trapézoïdale étroite, ce qui a permis l'apparition de cornes de part et d'autre. Celles-ci sont utilisées comme conditionneurs de flux et devraient améliorer la circulation de l'air vers l'aileron arrière. Ce n'est pas une solution nouvelle mais plutôt une réinterprétation des règles, puisque McLaren avait utilisé quelque chose de similaire en 2005 avant d'être imité par d'autres équipes.

Ferrari SF1000 sidepods detail Photo by: Ferrari Ferrari SF1000 sidepods detail Photo by: Ferrari Ferrari SF1000 detail Photo by: Ferrari

7. Le capot moteur est significativement plus mince et affiche une ligne beaucoup plus basse grâce au travail réalisé par le département moteur pour repackager l'unité de puissance. Cela concerne également les pontons, où l'on peut voir à quel point l'intégration plus resserrée produit un effet par rapport à la monoplace précédente.

8. Une toute nouvelle boîte de vitesses, qui a le même volume mais se trouve être beaucoup plus étroite, permet de resserrer également la carrosserie à l'arrière de la voiture, améliorant de fait la circulation de l'air dans cette zone.

9. Le T-wing n'est pas totalement modifié mais il comporte des nouveautés par rapport à l'an passé. Le double "cou de cygne" qui soutient l'aileron arrière a également été conservé, tout comme l'échappement wastegate unique, même si le travail fourni en fin de saison dernière pourrait induire un passage à une double échappement wastegate dans le futur.

Ferrari SF1000 rear detail Photo by: Ferrari Ferrari SF1000 halo detail Photo by: Ferrari Ferrari SF1000 rear detail Photo by: Ferrari

10. La dérive latérale de l'aileron arrière a été optimisée pour 2020, et cela se retrouve dans le nombre et le design des entailles sur la partie la plus large. Comme d'habitude, il faut s'attendre à voir un certain nombre de configurations d'aileron arrière différentes au fil de la saison, afin de s'adapter aux caractéristiques des circuits.

Comparaison de la Ferrari SF90 et de la Ferrari SF1000. Photo de: Giorgio Piola

Comment Ferrari a abouti à ces solutions ? Ci-dessous, les éléments clés de la SF90 de 2019...