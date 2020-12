Ferrari ne fera évoluer sa F1 2021 qu'en dernier recours

Ferrari s'est classé au sixième rang du championnat des constructeurs en 2020, son plus mauvais résultat depuis 40 ans et sa dixième place de 1980. Mattia Binotto a annoncé son ambition de replacer la Scuderia dans le top 3 dès la saison prochaine mais ces progrès ne devront pas arriver à n'importe quel prix, le principal objectif restant les gros changements techniques prévus pour 2022.

Ce règlement 2022 verra l'arrivée d'une nouvelle génération de châssis très différente de l'actuelle, obligeant les équipes à partir d'une page blanche. Ferrari ne veut pas rater le coche et au cours de l'année 2021, ses ingénieurs ne devront donc pas détourner leur attention de ce règlement offrant la possibilité de prendre l'avantage sur Mercedes, vainqueur de tous les titres au cours des sept dernières saisons.

"Je pense que 2022 sera plus important que 2021", a expliqué le patron de la Scuderia. "Parce qu'en 2022, nous entrerons dans une nouvelle ère technique. Et s'il y a un écart à combler dès le début de [l'année] 2022, ce sera encore plus difficile la saison suivante. Donc je pense que 2022 sera la première des priorités l'an prochain. [Dans le] développement de la monoplace, je pense que si nous travaillons sur la [voiture] 2021, ce sera uniquement si nous sommes dans une situation plus mauvaise que prévu, ou qu'il est nécessaire de travailler sur la [voiture] 2021 pour essayer d'obtenir un gain en vue de 2022."

Même si les efforts du département technique de Ferrari sont consacrés à la saison 2022 et que la FIA a limité le développement possible cet hiver, en gelant les châssis pour limiter les dépenses après une année marquée par la crise du coronavirus, Binotto attend un retour de Ferrari à un niveau plus honorable en 2021, ce qu'il juge possible à en croire les données à sa disposition.

"Je pense que Ferrari ne peut pas se permettre une saison similaire à 2020. Il y a clairement quelque chose à améliorer par rapport à ce que nous faisons. Je pense qu'en voyant le développement de la voiture, j'ai bon espoir que la saison puisse être meilleure. Mais on ne sait jamais avant de prendre la piste, quand on se compare aux autres. Je pense qu'il sera important de ne pas vivre une saison aussi difficile que 2020. Il faudrait au minimum se battre pour une meilleure position."

L'Italien reste cependant conscient que le statut de Ferrari ne lui confère aucunement une place aux avant-postes et que des progrès ne seront possibles qu'après une profonde remise en question. "Il faut d'avoir avoir conscience de notre niveau actuel", souligne Binotto. "Je crois qu'il faut accepter avec humilité la sixième [place au] championnat des constructeurs, car il n'y aura pas de progrès simplement parce que nous sommes Ferrari. Nous progresserons si tout le monde fait un meilleur travail que par le passé. Et pour y parvenir, nous avons besoin d'une détermination totale et d'ambitions claires, et je suis assez certain que c'est ce dont bénéficie l'équipe aujourd'hui."

Avec Jonathan Noble

