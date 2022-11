Ferrari a stoppé son développement à cause du plafond budgétaire

Ferrari avait démarré la saison 2022 sur les chapeaux de roue en fixant la première référence en termes de performances. Toutefois, l'équipe a vite été dépassée par Red Bull qui a amélioré de façon notable la RB18 jusqu'à prendre le large de façon claire et définitive en seconde partie de saison. Et sur cette fin de campagne, dont la dernière épreuve sera le GP d'Abu Dhabi ce week-end, la Scuderia semble même avoir été reprise et dépassée par Mercedes, qui s'est offert son premier succès de l'année à Interlagos.

L'écurie de Maranello n'a jamais caché que l'évolution de sa propre position dans la hiérarchie avait à voir avec sa décision de stopper le développement de la F1-75 sur la seconde partie de saison. Toutefois, ce qui avait été pris pour un choix afin d'allouer plus de ressources supplémentaires à la préparation de 2023 serait en réalité une mesure prise pour des raisons financières.

Après le Grand Prix de São Paulo, Mattia Binotto, le directeur de Ferrari, a ainsi expliqué : "Ce n'était pas un choix, nous n'avions tout simplement plus d'argent [à dépenser] dans le cadre du plafond budgétaire. Nous étions donc tout simplement arrivés au plafond. [Il n'y avait] plus de possibilité de développer la voiture, donc nous en sommes restés là."

Carlos Sainz est parvenu à accrocher le podium lors du GP de São Paulo 2022

Une situation que le technicien italo-suisse ne juge toutefois pas néfaste pour la saison à venir puisque si le travail sur le développement de la F1-75 a été interrompu, celui sur les concepts en vue de 2023 bat son plein : "Évidemment, nous n'avons pas compromis le développement de la voiture de l'année prochaine."

"Mais il est clair que nous avons décidé d'arrêter le développement de la voiture actuelle, car en plus de ce développement normal sur la [voiture] actuelle, il faut produire les pièces pour le circuit. Et cela représentait des coûts supplémentaires que nous ne pouvions pas nous permettre."

Ferrari n'a plus goûté à la victoire cette saison depuis le GP d'Autriche en juillet mais a vu l'écurie Mercedes, pourtant loin du compte en début de saison, dominer et signer le doublé à Interlagos. Une situation loin d'étonner Binotto, qui estime que ce succès était prévisible. Interrogé par Motorsport.com, il a répondu : "Ce n'est pas une surprise. Je pense qu'ils étaient rapides au Brésil."

"Ce n'est pas surprenant parce que, si on regarde les dernières épreuves, peut-être qu'avec un choix de pneus différent, ils auraient déjà gagné des courses. Et je pense qu'ils n'ont tout simplement pas gagné parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix de pneus. Ils ont été les plus rapides lors des derniers GP, donc ce n'était pas surprenant que ce soit le cas au Brésil. Ils ont apporté un nouveau package aéro à Austin, qui a bien fonctionné, et ils capitalisent dessus."

Avec Jonathan Noble