Ferrari surpris d'être devant… et le meilleur reste à venir ?

Charles Leclerc en Essais Libres 1, Carlos Sainz en fin d'après-midi : Ferrari était aux avant-postes des deux séances disputées ce vendredi à Monza, de manière quelque peu surprenante compte tenu du manque de rythme constaté il y a deux semaines sur une piste de Spa-Francorchamps aux caractéristiques partiellement semblables.

Au terme de la journée, la Red Bull de Max Verstappen accusait un dixième et demi de retard sur la référence établie par Sainz, tandis que le reste du peloton était relégué à plus de six dixièmes. Entre surprise, satisfaction et prudence, les pilotes de la Scuderia se délectent d'un tel résultat.

"Après Spa, la dernière piste à faible appui, où nous avions de grandes difficultés, nous nous attendions à ne pas être très compétitifs ici, mais je dois dire que depuis les EL1, la voiture semble être dans une bien meilleure fenêtre, une bien meilleure position qu'à Spa", s'est réjoui Sainz. "Les chronos venaient facilement, le chronomètre ne ment pas, nous avions de plus en plus de rythme, alors c'est une agréable surprise."

"C'est similaire à Spa ici, alors nous nous attendions à une journée plus dure", a confirmé Leclerc. "Mais franchement, la sensation était vraiment bonne. Je ne sais pas à quel point Red Bull cachait son jeu, alors on verra demain quand ils seront au maximum."

Charles Leclerc (Ferrari)

Ferrari avait malgré tout du pain sur la planche ce vendredi soir. "Il s'agit simplement de trouver l'équilibre parfait, nous ne l'avons pas encore trouvé", a expliqué Leclerc. "Nous avons testé beaucoup de choses aujourd'hui, alors l'équilibre de la voiture n'était pas très constant, mais je pense que nous avons trouvé la direction à emprunter, et ça se présente bien pour demain."

Ainsi le Monégasque "pense" avoir la monoplace pour signer la pole position. "Si nous faisons tout à la perfection, je pense qu'il y a pas mal de potentiel à libérer même après cette journée." Jusqu'à briller ce dimanche ? "Le rythme de course paraissait en fait meilleur que celui de qualifs", a-t-il affirmé. "De mon côté, j'étais plus satisfait de ma voiture avec beaucoup de carburant, alors ça se présente bien."

Or, Sainz ne partage pas l'optimisme de son coéquipier, considérant que Red Bull demeure favori. Ferrari a beau avoir été plus compétitif sur le papier ce vendredi… "Cela ne signifie pas que nous sommes les plus rapides, je ne pense pas que nous soyons les plus rapides du tout, surtout sur les longs relais, mais au moins nous sommes plus proches que ce que nous pensions", nuance l'Ibère.

"Sur un tour, je pense que nous concurrencerons [Red Bull], mais sur les longs relais, ils toujours l'air aussi compétitifs. Max en particulier avait l'air spécialement rapide sur ces mediums, alors que j'étais un peu plus en difficulté avec ce composé. Mais si nous prenons les bonnes décisions pour demain, peut-être que nous pourrons réduire l'écart."

