Ferrari : "Terminer deuxième ne sera jamais suffisant"

Désignée comme favorite en début d'année, ainsi qu'à la lumière des essais hivernaux, la Scuderia Ferrari a failli dans sa quête en 2019, au prix notamment d'une première partie de championnat ratée et vierge de toute victoire. À l'heure où le bilan de sa première année passée à la tête de l'écurie approche, Mattia Binotto ne fuit pas ses responsabilités et reconnaît que les résultats sont insuffisants pour une équipe qui se doit de jouer le titre chaque année. Néanmoins, il veut y voir l'espérance générée par la réaction des siens après la mi-saison, ainsi que la construction d'une base solide pour les années futures.

"Abu Dhabi est le dernier Grand Prix de ce qui a été une longue saison pour tout le monde", rappelle le directeur de l'écurie italienne. "Pour nous à la Scuderia Ferrari, c'était une année faite de nouveaux départs, avec des membres de l'écuries qui ont endossé de nouveaux rôles et Charles [Leclerc] qui vivait sa première année avec nous. Notre objectif était de bâtir les fondations pour l'avenir."

"Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas : la première partie de saison ne s'est pas passée comme nous le voulions, mais j'apprécie vraiment la manière dont nous nous sommes tous serré les coudes, avons retroussé nos manches et avons combattu. Il faut particulièrement mentionner la façon dont nous avons réagi après la trêve estivale, avec trois victoires consécutives et une série de six pole positions. Mentionner également notre victoire à Monza, quelques jours seulement après l'incroyable fête des 90 ans de la Scuderia à Milan, devant une foule immense."

La Scuderia est déjà assurée de terminer deuxième du championnat constructeurs, mais avec un déficit actuellement supérieur à 200 points sur Mercedes. Charles Leclerc a remporté deux victoires et conserve un espoir mathématique de ravir la troisième place du championnat pilotes à Max Verstappen, tandis que Sebastian Vettel s'est imposé une seule fois et pointe à 19 longueurs de son coéquipier avant le rendez-vous de Yas Marina.

"Bien sûr, terminer deuxième ne sera jamais suffisant pour Ferrari, et un hiver très intense nous attend, lors duquel nous allons continuer à construire ce groupe. L'objectif est de revenir plus fort pour relever les défis qui nous attendent. Alors que la saison touche à sa fin, je voudrais remercier tous nos tifosi à travers le monde pour leur soutien passionné tout au long de l'année. Ce week-end, nous essaierons de leur offrir le meilleur résultat possible pour terminer la saison."