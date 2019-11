Ferrari teste de nouveaux échappements à Abu Dhabi

Ferrari a utilisé un échappement de wastegate unique au cours de la saison 2019, mais a testé une solution qui suit la tendance des autres motoristes avec une sortie double, comme le montrent ces photos prises par Giorgio Piola.

Mercedes, Renault et Honda utilisent tous un échappement double pour le wastegate cette année, et c'était également le cas de Ferrari en 2018 avec deux échappements qui étaient l'un au-dessus de l'autre. Cette année, la Scuderia avait opté pour un échappement unique mais au diamètre plus large.

L'écurie devrait retrouver cette configuration pour la suite du week-end, après ce test vraisemblablement orienté vers la préparation de 2020.

Le wastegate du turbo est utilisé pour évacuer certains gaz d'échappement afin de soulager la pression globale du système, même si le MGU-H est un élément qui permet également de réguler la vitesse d'exécution.

Le fait de diviser en deux cet échappement permet d'éliminer le phénomène de contre-pression, qui est une résistance à l'évacuation libre des gaz d'échappement. Cette division facilite également l'accélération du flux d'air.

Les échappements de wastegate sont montés au-dessus de l'échappement principal du moteur, ce qui suggère une tentative d'utiliser ces excès de gaz pour les envoyer sous l'aileron arrière afin d'accroître la performance de la monoplace.