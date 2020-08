Ferrari et Vettel nient toute tension grandissante

Sebastian Vettel a terminé septième du Grand Prix d'Espagne dimanche après avoir mis à exécution d'une stratégie risquée à un seul arrêt. Le signal TV a diffusé plusieurs échanges radio entre le quadruple Champion du monde et son équipe dans lesquels le pilote se plaignait du manque d'accompagnement du muret des stands pour appliquer la stratégie. La scène avait un air de déjà vu, une semaine après des conversations sur le même ton pendant le Grand Prix du 70e Anniversaire à Silverstone.

Néanmoins, Mattia Binotto se dit surpris par les interprétations autour de ces messages et insiste sur le fait que, selon lui, ils démontrent la place laissée à la discussion entre les stratèges et les pilotes.

"Nous préférons discuter ouvertement. Pas les autres, peut-être pour ne pas révéler leurs intentions", rétorque le patron de Ferrari au micro de Sky Italia. "Nous pensons qu'il s'agit de la bonne méthode, même si nous nous posons des questions de part et d'autre. Lors des dernières courses, les décisions prises ont prouvé être les bonnes, donc la discussion et les interrogations sont les bienvenus. Pour nous ce sont des dialogues ouverts qui nous mènent à faire le bon choix."

Lors d'un second point presse dimanche soir après le Grand Prix à Barcelone, Binotto a été interrogé sur les relations avec Vettel et sur l'éventuelle tension grandissante alors que l'Allemand quittera Ferrari en fin de saison. Là encore pour le plus grand étonnement du directeur d'équipe. "Je ne vois pas ce que vous mentionnez", insiste-t-il. "En tout cas de notre côté, nous n'avons pas changé de ton ou autre, donc je suis assez surpris. Ce n'est pas le cas."

Ceux qui doutent encore pourront se tourner vers le principal intéressé, qui lui aussi assure qu'il n'y a pas plus de tension interne malgré ces épisodes. "De mon côté, ce n'est pas différent de ce que ça a été [auparavant]", affirme Vettel. "Parfois on discute à la radio, mais nous nous voyons toute la journée, on peut discuter toute la journée. On n'a pas besoin de discuter en permanence à la radio. Rien n'a changé."

"Naturellement nous en discutons [de la stratégie], et nous avons eu une conversation. Il y a toujours des choses que l'on peut mieux faire. Le lundi, c'est très facile de savoir que beaucoup de choses auraient pu être faites de telle ou telle manière. Mais ce qui est important, c'est que nous étions d'accord pour prendre ce risque [de faire un seul arrêt], et ça a payé. Par rapport à là où nous étions, je crois que nous n'avions pas grand-chose à perdre. C'est normal de communiquer. C'est très bizarre pour vous de juger je pense, car ça dépend des messages radio sélectionnés et diffusés, c'est très difficile pour vous de savoir ce qui est dit et d'en avoir la vision générale. Il n'y avait rien d'exceptionnel aujourd'hui [dimanche]. Il est beaucoup question de gérer les pneus, et au final nous avons pris une décision et nous nous y sommes tenus, tout va bien."