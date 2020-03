La Scuderia Ferrari autorisée à voyager vers l'Australie

Un décret du gouvernement italien a entraîné la mise en place d'une zone rouge couvrant plusieurs régions et provinces, dont Modène où se situe le siège de Ferrari, à Maranello. C'est, dans les faits, une quarantaine géante qui a été instaurée et qui englobe 16 millions de personnes dont les déplacements hors de cette zone sont grandement restreints.

Malgré tout, ils ne sont pas totalement interdits. Le décret indique ainsi qu'il faut "éviter absolument tout mouvement à l'intérieur et à l'extérieur des territoires, sauf les mouvements motivés par des raisons professionnelles impératives ou des situations d'urgence". C'est par ce biais et cette porte de sortie étroite que les membres de Ferrari, mais également de Haas (qui travaillent du côté de Dallara, dont le siège est également dans la zone rouge) et de Pirelli, vont sans doute pouvoir voyager vers l'Australie.

Un porte-parole de la Scuderia a en tout cas confirmé que son personnel avait été autorisé à partir, mais que la logistique de l'écurie était en contact avec les autorités italiennes pour se tenir informée des modifications éventuelles du plan de marche. Dans le détail, le personnel de piste part ce dimanche alors que Mattia Binotto, le management et la direction technique quitteront le pays ce lundi.

Une partie de l'écurie est déjà présente en Australie, notamment pour mettre en place les installations et les hospitalités. Il a été noté sur place que les contrôles effectués étaient en fait moins poussés qu'annoncé puisqu'il n'y a au qu'un simple contrôle de la température et une liberté d'entrer sur le territoire australien sans passer par une zone tampon.

Avec Franco Nugnes

