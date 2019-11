Ferrari et Williams contre tout report du règlement 2021

La semaine dernière, Mercedes et Red Bull Racing ont révélé avoir tenté de repousser d'un an l'introduction de la future réglementation 2021, mais se sont heurtés au refus des dirigeants de la Formule 1 ainsi que d'autres écuries. L'idée était de maintenir la mise en place du plafonnement des budgets pour cette même année, afin qu'il ait une incidence sur la conception des nouvelles autos.

Toto Wolff et Christian Horner ont évoqué un règlement à leurs yeux incomplet et pouvant être davantage développé. Néanmoins, les propositions de nouvelle réglementation technique, sportive et financière pour 2021 seront soumises ce jeudi au Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA. Si elles sont ratifiées, cela gravera dans le marbre le tournant majeur que prendra la F1 dans moins de deux ans. Le point de vue défendu par Mercedes et Red Bull n'a pas trouvé de soutien, y compris chez le troisième top team qu'est Ferrari. "Nous ne soutenons pas ça", confirme à Motorsport.com Mattia Binotto, directeur de la Scuderia. "Il n'y a aucune raison de reporter. On peut se demander si le règlement est le bon. Et si nous le voulons. Mais à partir du moment où l'on décide qu'il s'agira de la nouvelle réglementation, il faut y aller, c'est comme ça."

Pour Mattia Binotto, le travail sur le futur règlement est "un processus interminable", et il sera inévitable d'apporter encore des ajustements et des modifications d'ici le début de la saison 2021. "Même l'actuelle réglementation, nous la modifions à chaque opportunité", fait-il remarquer. "Il y a encore beaucoup à améliorer. C'est vrai que c'est encore tout frais. Mais cela dépendra ensuite de la collaboration des écuries et de la F1 pour s'assurer de rectifier le moindre doute. Je suis quasiment certain que, peu importe ce qui sera publié [par le Conseil Mondial], nous devrons l'affiner avant le début de la saison 2021, et même après."

D'autres écuries se montrent particulièrement enclines à voir le projet 2021 réussir, notamment McLaren et Williams. Du côté de l'écurie de Grove, Claire Williams s'est dite "radicalement opposée" à tout report. "Cette réglementation sort très tard", rappelle la directrice adjointe de l'équipe britannique. "Nous l'avons repoussée une première fois en août, elle aurait pu être prête. Nous en discutons depuis deux ans et demi désormais. Elle pourrait vraiment être prête et selon nous, au niveau technique elle l'est. Nous sommes très heureux de ce à quoi ça ressemble. Il y a clairement quelques ajustements à faire ici et là, ce qui pourra être fait même si c'est publié le 31 octobre. Nous ne voulons plus le moindre report, pour le bien de la F1, mais encore plus pour le bien des équipes comme la nôtre, et de celles qui sont dans une situation similaire. Il est vraiment important que les gens comprennent ce message."