La FIA renonce à toute enquête visant Toto et Susie Wolff

Une tempête dans un verre d'eau, mais qui pourrait laisser des traces durables... Le temps le dira. Toujours est-il que ce jeudi soir, 48 heures après avoir annoncé que son Département Conformité allait "étudier" un soupçon de conflit d'intérêts visant sans les nommer Toto et Susie Wolff, la FIA indique mettre fin à cette procédure et classer l'affaire sans suite.

L'instance internationale, se disant préoccupée par de possibles échanges d'informations entre le promoteur de la Formule 1, Liberty Media, et un directeur d'écurie, avait réagi avec son intention de faire la lumière sur ce dossier. Il visait plus précisément le couple Wolff, Toto Wolff étant directeur de l'écurie Mercedes, tandis que son épouse Susie Wolff est directrice générale de la F1 Academy.

L'annonce de l'ouverture d'une enquête a provoqué des réactions cinglantes de Liberty Media dès mardi soir, puis de l'écurie Mercedes et de Susie Wolff en personne. Mercredi, ce sont toutes les écuries de la grille qui ont publié un communiqué commun, chacune affirmant n'avoir jamais formulé la moindre plainte quant à ce possible échange d'informations sensibles entre Toto et Susie Wolff. Une unité et un front commun qui ont marqué les esprits, dans un contexte de défiance de plus en plus perceptible envers le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

"Ayant passé en revue le Code de conduite F1 de Formula One Management et sa Politique sur les conflits d'intérêt en F1, et à la suite de la confirmation de mesures protectrices appropriées en vigueur pour limiter tout conflit potentiel, la FIA est convaincue que le système de gestion de la conformité de FOM est suffisamment fiable pour empêcher toute diffusion non autorisée d'informations confidentielles", indique jeudi soir la FIA dans un communiqué.

La fédération internationale précise par ailleurs qu'aucune enquête à proprement parler n'a été ouverte, et que le besoin ne s'en fait donc plus ressentir : "La FIA est en mesure de confirmer qu'il n'y a pas d'enquête en cours concernant quiconque, que ce soit d'un point de vue éthique ou disciplinaire".

"En tant qu'instance dirigeante, la FIA a pour devoir de maintenir l'intégrité du sport automobile à l'échelle mondiale", conclut le communiqué. "La FIA réaffirme son engagement pour l'intégrité et l'impartialité."