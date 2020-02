Enquête sur le moteur : la FIA annonce un accord privé avec Ferrari

L'an dernier, dans le paddock, il se disait que Ferrari pourrait avoir trouvé le moyen de contourner les restrictions liées au débit de carburant pour obtenir davantage de puissance de son groupe propulseur, mais aucune réclamation n'a été déposée par les écuries rivales et les commissaires techniques n'ont jamais rien reproché à la Scuderia.

Or, la FIA vient de publier un communiqué indiquant qu'elle a trouvé un accord avec la structure de Maranello quant à l'utilisation qu'elle fait de son moteur. "La FIA annonce qu'après une enquête technique approfondie, elle a conclu son analyse de la manière dont l'unité de puissance F1 de la Scuderia Ferrari est exploitée et a trouvé un accord avec l'équipe", est-il écrit. "Les détails de l'accord resteront confidentiels entre les deux parties."

"La FIA et la Scuderia Ferrari se sont mises d'accord sur un certain nombre de décisions techniques qui amélioreront la surveillance de toutes les unités de puissance de Formule 1 pour les saisons à venir et aideront la FIA dans d'autres tâches de régulation en Formule 1 et dans ses activités de recherche sur les émissions de CO 2 et les carburants durables."

Plus d'informations à venir