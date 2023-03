La FIA annule la pénalité d'Alonso, qui finit troisième

Initialement troisième du Grand Prix d'Arabie saoudite, et présent sur le podium en compagnie de Sergio Pérez, vainqueur, et de Max Verstappen, Fernando Alonso a écopé quelques minutes plus tard d'une pénalité de dix secondes en raison d'une première peine de cinq secondes mal purgée. Sanctionné pour ne pas avoir respecté les limites de son emplacement sur la grille de départ, Alonso a ensuite vu l'un de ses mécaniciens toucher sa voiture avec un lève-vite à son arrivée au stand.

L'Article 54.4 du Règlement Sportif de la F1 indique : "Pendant qu'une voiture est stationnaire dans la voie des stands en conséquence d'une pénalité […], il n'est pas possible de travailler dessus tant qu'elle n'a pas été stationnaire pendant la durée de la pénalité."

Or, l'équipe britannique a fait valoir son droit d'appel de la sanction de la FIA, estimant que les mécaniciens ont attendu plus de cinq secondes avant de se mettre au travail sur l'AMR23. "Il y a eu des discussions", a confirmé Mike Krack, directeur d'Aston Martin. "Il y a différentes choses dans le Règlement Sportif, car il dit 'ne pas travailler sur la voiture'. Je pense que le temps était clair, c'était même plus de cinq secondes, car nous avons pris de la marge. Les règles disent que l'on ne peut pas travailler sur la voiture, et nous estimons ne pas avoir travaillé sur la voiture. Mais cette discussion tourne désormais autour du lève-vite qui est en contact avec la voiture ou non. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être clarifié."

Finalement, la FIA a rendu son verdict : la manière dont la pénalité d'Alonso a été purgée n'a pas clairement enfreint le règlement, ce qui signifie que la deuxième sanction de l'Espagnol a été effacée. Il termine donc troisième du Grand Prix d'Arabie saoudite.

Le communiqué a fait savoir : "Ayant analysé les nouveaux éléments, nous avons conclu qu'il n'y avait pas d'accord clair, contrairement à ce qui a précédemment été suggéré aux commissaires, sur lequel il était possible de s'appuyer pour déterminer que les parties avaient décidé que le contact d'un lève-vite avec une voiture constituerait du travail sur celle-ci. Dans ce contexte, nous avons considéré que notre décision initiale d'infliger une pénalité à la voiture 14 devait être annulée, et nous l'avons donc fait."

Désormais, les instances dirigeantes et les écuries vont se réunir afin de trancher sur le sujet en vue de l'avenir. "La requête aux commissaires d'une réévaluation de la décision initiale (Document 51) a été faite dans le dernier tour de la course", indique un porte-parole de la FIA. "La décision des commissaires d'accepter la requête de réévaluation par le concurrent était le résultat de nouveaux éléments concernant la définition du 'travail sur la voiture', pour laquelle il y avait des précédents contradictoires, ce qui a été mis en lumière par ces circonstances spécifiques. Le sujet sera donc traité lors de la prochaine réunion du Comité de conseil sportif le jeudi 23 mars, et une clarification sera publiée avant le Grand Prix d'Australie 2023 de Formule 1 de la FIA. L'approche ouverte de la réévaluation et de l'amélioration des procédés de la FIA fait partie de sa mission : réglementer ce sport de manière juste et transparente."