La FIA avance sur la réforme de la direction de course F1

De la gestion de la fin de saison 2021 à celle du cas de la grue sur la piste à Suzuka cette année, la direction de course de la Formule 1 est depuis 12 mois sous un feu nourri de critiques qui ont très largement entamé la confiance des acteurs et des fans dans ses décisions. Si des nouveautés avaient été annoncées début 2022, principalement après l'épisode d'Abu Dhabi, le travail se poursuit pour améliorer la situation et les pratiques.

Récemment, une série de mesures concrètes découlant de l'incident du Grand Prix du Japon avait vu, entre autres, la fin de l'alternance entre les deux directeurs de course mise en place depuis le début de la campagne, avec désormais le seul Niels Wittich aux commandes. Ce mardi, la FIA a annoncé que la première phase du tout nouveau Programme de développement de la direction de course (siglé RDDP en anglais) avait été achevée.

Ce programme vise dans un premier temps selon les mots du communiqué publié par la fédération à "rationaliser les opérations de la direction de course" mais aussi, dans une visée à long terme, à "jeter les bases du développement des futurs directeurs de course et officiels". Pour atteindre ces objectifs, la performance de la direction de course et des commissaire est évaluée, dans le but de créer une "culture de réflexion critique et d'amélioration constante" mais aussi d'offrir "une analyse et un retour d'information pour identifier les domaines à soutenir et à développer".

Plus concrètement, en s'appuyant notamment sur des pratiques ayant cours dans d'autres sports comme le football ou le rugby, le RDDP s'est matérialisé par un débriefing en profondeur des derniers Grands Prix de Formule 1 disputés, sur la base de séquences des épreuves et de données récoltées. Les aspects positifs du travail de la direction de course ont été mis en avant, tout comme les domaines de progression et la question de la nécessité d'un soutien technique supplémentaire. Le fameux Centre des opérations (signé ROC en anglais) à distance situé au siège de la FIA à Genève, mis en place avant le début de la saison, a ainsi été sollicité.

La gestion du cas Tsunoda à Interlagos a mis en lumière une anomalie informatique

Ces dernières semaines, en particulier, la FIA a été critiquée pour sa gestion de certaines situations et les progrès très relatifs faits depuis un an dans la manière de répondre au mieux à un certain nombre de problématiques. Au Brésil, une nouvelle bizarrerie est venue entacher son travail quand Yuki Tsunoda a été victime d'une anomalie qui l'a empêché de revenir dans le tour sous Safety Car, dans un scénario qui n'avait pas été prévu par le logiciel informatique de la FIA, modifié sur ce plan après la polémique de Yas Marina en 2021.

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a déclaré sur le RDDP : "Le Programme de développement de la direction de course est conçu pour améliorer nos opérations de direction de course dans le cadre de nos efforts continus pour apporter rigueur et meilleures pratiques à la gouvernance de la discipline. Il s'appuie également sur la mise en œuvre du ROC pour soutenir nos opérations de course. Le programme nous aidera également à identifier les talents émergents afin que nous puissions développer notre pool de directeurs de course, de commissaires et d'officiels pour l'avenir."

Il est à noter que, dans la continuité des échanges avec les instances d'arbitrage en provenance d'autres sports, le Grand Prix d'Abu Dhabi, qui clôturera ce week-end la saison 2022 de F1, verra la visite de membres de Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), association qui met notamment à disposition les officiels des matchs de Premier League. Ils sont, là encore selon le communiqué de la FIA, "particulièrement intéressés par la technologie utilisée dans le contrôle et les opérations de course de la FIA en vue du développement continu du système d'arbitrage vidéo (VAR) en football".