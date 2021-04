La FIA et la F1 changent l'horaire des qualifs à Imola

Philip Mountbatten, duc d'Édimbourg et prince de Grèce, du Danemark et du Royaume-Uni, est décédé le 9 avril dernier à l'âge de 99 ans, et la mort de cet éminent membre de la famille royale britannique va avoir un impact sur les horaires du Grand Prix d'Émilie-Romagne, deuxième manche de la saison 2021 de Formule 1, qui aura lieu ce week-end à Imola.

L'Angleterre est généralement considérée comme le berceau de la F1 – le premier Grand Prix de l'Histoire du Championnat du monde y a eu lieu, à Silverstone en 1950, et sept des dix écuries y sont basées. Le décès du mari de la reine Élisabeth II est donc pris très au sérieux par la catégorie reine du sport automobile.

Les funérailles étant prévues le samedi 17 avril à 16h, heure d'Imola, la Fédération internationale de l'automobile et la Formule 1 ont décidé "par respect" de décaler les qualifications, initialement programmées à 15h : elles débuteront à 14h. La réglementation imposant un délai de deux heures entre la fin des essais libres et le début des qualifications, les EL3 auront lieu de 11h à 12h. En somme, pour cette journée, c'est un retour aux anciens horaires européens traditionnels.

Le vendredi, les EL1 sont désormais annoncés de 11h à 12h et les EL2 de 14h30 à 15h30, de nouveau pour respecter les délais établis par la réglementation. Rappelons que ces deux séances ne durent plus qu'une heure, comme le veulent les nouvelles règles 2021. Quant au départ de la course, comme prévu, il sera donné dimanche à 15h.