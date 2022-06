La FIA clarifie les règles d'entrée des stands à Bakou

La configuration de la fin du circuit de Bakou fait que les pilotes sont parfois amenés à rouler proche voire sur la zone d'entrée des stands lors de tours lancés. Or, si un pilote devant eux et se dirigeant approximativement vers la même zone se met à ralentir soudainement pour véritablement rentrer au stand, cela pose des risques en matière de sécurité.

Une problématique renforcée par la clarification FIA faite en préambule des premiers essais libres du GP d'Azerbaïdjan, selon laquelle, suivant l'évolution des règles sur le sujet après la controverse de Monaco, il est désormais possible de rouler sur les lignes mais pas de les franchir avec un pneu entier.

Après la première journée d'essais libres, Wittich a tenu à clarifier les choses en modifiant les Notes de la direction de course. Ainsi, il est désormais indiqué que pour "des raisons de sécurité", la ligne d'entrée des stands est désormais définie par la ligne pleine qui débute bien avant les stands à proprement parler et se poursuit dans la voie des stands. En conséquence, tout pilote qui veut rentrer au stand doit se retrouver à l'intérieur en permanence et ne peut pas retraverser la ligne pour demeurer en piste, sous peine d'être sanctionné.

Mais plus encore, pour dissuader les pilotes de rester sur la gauche du tracé même au moment de terminer ou de lancer un tour chronométré, ils n'auront plus le droit de franchir la ligne pointillée (pointée par la flèche jaune ci-dessous) si leur intention n'est pas de rentrer au stand.

L'entrée des stands à Bakou

Les notes indiquent : "La ligne blanche pointillée à l'entrée des stands définit le bord de la piste. Pour des raisons de sécurité, tout pilote continuant sur la piste ne peut franchir cette ligne dans aucune direction."

En plus de la clarification sur le comportement à tenir à l'entrée des stands, la FIA a installé un plot sur le côté gauche de la sortie des stands. Wittich précise : "Tous les pilotes doivent rester à droite de ce plot lorsqu'ils quittent la voie des stands."

La sortie des stands à Bakou

Le plot (mis en évidence par la flèche jaune ci-dessus) constitue une limite stricte pour les pilotes en termes de coupure de corde à la sortie des stands, la nouvelle règle du Code Sportif International faisant qu'ils peuvent repousser les limites bien plus qu'auparavant.

En outre, la FIA a également retiré un vibreur sur le côté droit de la piste à l'entrée du virage 15.