La FIA confirme le départ de Michael Masi

Depuis l'annonce, peu avant le début de la saison 2022, qu'il serait remplacé dans le rôle de directeur de course par Niels Wittich et Eduardo Freitas, Michael Masi se trouvait dans l'incertitude quant à la position qui serait la sienne, ce dans la lignée de la controverse du Grand Prix d'Abu Dhabi où s'est jouée la finale du championnat l'an dernier.

Resté employé de la FIA, il a continué à effectuer certaines de ses tâches précédentes, mais loin des circuits. Alors qu'il est retourné en Australie en avril, tout portait à croire depuis qu'il finirait par quitter la FIA une fois que les détails de son départ auraient été convenus.

Dans un communiqué publié mardi, la FIA a "confirmé que Michael Masi a décidé de quitter la FIA et de regagner l'Australie pour se rapprocher de sa famille et se lancer dans de nouveaux défis. [...] La FIA le remercie pour son implication et lui souhaite bonne continuation pour l'avenir." La fédération souligne également le "professionnalisme" de Masi.

Masi s'est fait connaître sur la scène du sport automobile australien en occupant divers postes, d'abord au sein de la TEGA, l'association des participants aux courses de voitures de tourisme, puis au sein de la CAMS, la confédération du sport automobile australien. Dans le cadre de cette dernière, il a participé au projet du Grand Prix de Corée du Sud F1 en 2010, ce qui l'a mis en contact régulier avec Charlie Whiting, alors directeur de course F1.

Après d'autres missions avec la CAMS et le championnat Supercars, la FIA s'est intéressée à son profil pour préparer l'après-Whiting si le Britannique venait à quitter ses fonctions. Ainsi, en 2018, il a partagé le rôle de directeur de course adjoint avec Scot Elkins. Et après la disparition de Whiting à la veille du Grand Prix d'Australie 2019, Masi a été promu au poste de directeur de course, pour finalement l'obtenir de manière permanente. Il s'est également vu confier le rôle de délégué à la sécurité occupé par l'Anglais, puis le titre de responsable sportif des monoplaces.

En dépit de la controverse d'Abu Dhabi et des nombreuses critiques dont il a fait l'objet, l'Australien s'attendait à conserver son poste en 2022, pour une quatrième saison en tant qu'arbitre de la catégorie reine. Mais en février, le nouveau président de la FIA Mohammed Ben Sulayem a décidé de procéder à un remaniement de la direction de course menant au départ de Michael Masi. À l'époque, il était précisé que celui-ci se verrait offrir de nouvelles missions au sein de la FIA.