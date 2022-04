Ce que dit le rapport FIA sur les communications radio avec Masi

Le rapport publié par la Fédération Internationale de l'Automobile ce samedi, qui analyse les défaillances ayant fait basculer la course au titre mondial lors du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, fait la part belle aux communications radio entre le directeur de course Michael Masi et les dirigeants des écuries Red Bull Racing et Mercedes AMG F1 – en particulier dans les ultimes tours de l'épreuve, quand cette dernière a été neutralisée à la suite de l'accident de Nicholas Latifi.

La FIA met notamment l'accent sur la conversation suivante, entre Masi, Christian Horner (directeur de Red Bull) et Jonathan Wheatley (directeur sportif de Red Bull), au 56e tour, juste après que l'Australien a informé l'ensemble des concurrents que les monoplaces à un tour – au nombre de cinq entre le leader Lewis Hamilton et son poursuivant Max Verstappen – allaient rester à leur place.

Horner : Christian pour Michael

Masi : Oui, je t'écoute, Christian.

Horner : Pourquoi est-ce qu'on ne se débarrasse pas de ces retardataires ?

Masi : Mais laisse-moi… parce que, Christian… laisse-moi une seconde. Ma priorité est de dégager la piste après cet incident.

Horner : Il suffit d'un tour de course.

Masi : Oui.

Wheatley : Bien sûr, ces retardataires, il n'est pas nécessaire de les laisser… faire le tour du circuit pour rattraper l'arrière du peloton.

Masi : Compris.

Wheatley : Il faut les faire partir…

Masi : Compris. Mais donne-nous une seconde.

Wheatley : … et nous aurons une course automobile devant nous.

Masi : Compris.

Au tour suivant, Masi a informé les cinq premiers retardataires qu'ils pouvaient reprendre leur tour de retard – mais pas ceux qui se trouvaient derrière Verstappen – ce qui a entraîné un message de Toto Wolff, directeur d'équipe chez Mercedes : "Michael… Michael, ce n'est pas juste. Michael, ce n'est vraiment pas juste. Ce n'est vraiment pas juste." Et juste avant que la voiture de sécurité ne rentre au stand, lorsque Verstappen a pointé le bout de son museau devant la Mercedes de Hamilton, l'Autrichien a ajouté : "Il vient de dépasser sous Safety Car."

D'après le rapport de la FIA, approuvé par le Conseil Mondial du Sport Automobile, ces conversations ont joué un rôle majeur dans la déstabilisation de Masi à ce moment crucial : "Le consensus de ceux qui ont été impliqués dans l'analyse détaillée et l'exercice de clarification est que les communications respectives des directeurs d'équipe de Red Bull Racing et Mercedes avec le directeur de course lors des derniers tours du GP d'Abu Dhabi 2021 ont eu un impact négatif sur une tenue sans accroc de ces derniers tours, car elles représentaient une distraction quand le directeur de course devait se concentrer sur la prise de décisions difficiles avec des contraintes temporelles."

"Il a été établi que ces communications n'étaient ni nécessaires, ni utiles à la tenue sans accroc de la course. Le consensus est plutôt qu'elles ont ajouté de la pression au directeur de course à un moment critique (c'est-à-dire à un moment où le directeur de course doit simultanément surveiller les voitures en piste, le déploiement des drapeaux appropriés, la progression du dégagement de la piste par les commissaires, tout en restant en contact avec le responsable de la piste concernant la fin de la période de Safety Car) et pourraient avoir pour objectif d'influencer (directement ou indirectement, intentionnellement ou involontairement) les décisions prises par le directeur de course."

"Avec ces éléments à l'esprit, le consensus de ceux qui ont été impliqués dans l'analyse détaillée et l'exercice de clarification est que les communications entre (d'une part) les écuries de F1 et (d'autre part) le directeur de course lors d'une course devraient être restreintes afin que le directeur de course soit libre d'assurer son rôle crucial sans perturbation et distractions évitables."

Ainsi, il n'y aura plus de communications radio directes entre les écuries et le directeur de course : les équipes devront passer par un intermédiaire au sein de la direction de course, lequel transmettra ensuite au directeur de course les informations jugées pertinentes.