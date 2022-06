La FIA annonce le départ de son directeur exécutif F1

Dans un communiqué publié ce mercredi, la FIA annonce le départ de Peter Bayer. Ce dernier était devenu secrétaire général pour le sport de la FIA en 2017, supervisant toutes les activités du département sport automobile de la fédération, du karting jusqu'à la Formule 1, tout en travaillant étroitement avec les instances nationales du monde entier. Il a endossé le rôle de directeur exécutif F1 à la fin de l'année dernière, avant le final controversé d'Abu Dhabi, supervisant les opérations de la fédération dans ce championnat.

"La Fédération internationale de l'automobile annonce le départ de Peter Bayer, qui a assumé le rôle de secrétaire général pour le sport à partir de 2017 ainsi que de directeur exécutif F1 à partir de 2021", indique le communiqué. "La FIA le remercie chaleureusement des réussites auxquelles il a contribué dans le développement du sport automobile lors des cinq dernières années. En particulier, il a supervisé avec toute la division sportive la construction de la pyramide monoplace du karting à la F1, la création du nouveau Championnat du monde de Rallye-Raid ainsi que l'amélioration de la sécurité et de la durabilité dans toutes les disciplines. La FIA lui souhaite le meilleur pour l'avenir."

Bayer a notamment été chargé de superviser l'enquête sur les événements du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, où Lewis Hamilton a perdu le titre F1 au profit de Max Verstappen dans le dernier tour après que Michael Masi, alors directeur de course, n'a pas appliqué deux articles de la réglementation sportive.

Sous l'égide de son nouveau président Mohammed Ben Sulayem, la FIA a restructuré ses opérations F1, avec notamment la nomination de deux directeurs de course en alternance et la création d'une direction de course virtuelle, équivalent de la VAR en football.

La FIA a récemment nommé François Sicard, précédemment directeur général de DAMS, au poste de directeur monoplace, rôle qui était situé entre Bayer et d'autres éléments clés de l'activité F1 à la fédération.

La FIA a confirmé que Bayer allait être remplacé par intérim par Shaila-Ann Rao, qui a jadis passé deux ans à la fédération en tant que directrice juridique mais travaillait depuis décembre 2018 chez Mercedes, d'abord comme conseillère juridique, puis comme conseillère spéciale de Toto Wolff.