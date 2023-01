La FIA ne veut pas dépendre d'un seul directeur de course F1

La gestion de la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, décisif dans la lutte pour le titre mondial, par le directeur Michael Masi a eu de lourdes conséquences. Fraîchement nommé président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem a dû lancer une enquête sur le déroulé de l'épreuve et prendre une série de mesures pour s'assurer que cette situation ne se reproduise pas d'un côté et apaiser des fans enragés de l'autre.

Ainsi, Masi a quitté son poste et a été remplacé par non pas un mais deux directeurs de course, Niels Wittich et Eduardo Freitas, qui ont été assistés par une sorte de "VAR du sport automobile" tout au long de la saison 2022. En outre, un système d'alternance a été mis en place jusqu'au Grand Prix du Japon, où une nouvelle polémique impliquant cette fois-ci la présence d'une grue sur la piste a mis Freitas sur la touche pour les épreuves restantes.

Lire aussi : Eduardo Freitas ne sera plus directeur de course en 2022

Toutefois, comme l'a expliqué Ben Sulayem à l'occasion d'un point presse organisé pendant le Dakar 2023, un retour définitif au système de directeur unique en catégorie reine n'est pas à l'ordre du jour, le Saoudien se concentrant sur la construction d'un collectif pour qu'un officiel puisse prendre le relais si le besoin s'en faisait sentir.

"Il y a maintenant un processus et j'ai une équipe qui suit un processus et une formation appropriés pour les commissaires et les directeurs de course", a indiqué le président. "Nous ne pouvons pas avoir un seul directeur de course et nous reposer sur lui. Nous devons préparer le second rôle. Nous ne pouvons pas nous reposer [sur un unique directeur de course] au sein de notre plus grande discipline, ou pour tout autre discipline. Que se passerait-il si quelque chose arrivait ? Si nous voulons entretenir le sport automobile, nous devons être prêts avec une formation."

Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA

"Je suis convaincu qu'il y a un endroit dans le monde où nous pouvons trouver des directeurs de course et des commissaires meilleurs que n'importe qui d'autre. Nous nous adressons maintenant aux ASN [Autorités sportives nationales, ndlr] et nous leur demandons de nous envoyer des personnes pour la formation, nous avons maintenant une équipe adéquate pour la formation. Vous aurez de bons [officiels]. Je vous le promets."

Le système de rotation mis en place l'an passé n'a pas satisfait tout le monde dans le paddock. Déjà avant le GP du Japon, plusieurs pilotes avaient déjà fait part de leurs inquiétudes quant au manque de cohérence des décisions prononcées en raison du changement perpétuel d'officiels. George Russell, directeur du GPDA, avait notamment déclaré à Austin : "Je pense que nous croyons tous que la rotation [des directeurs] n'est pas la meilleure chose pour un sport, pour cette cohérence. De plus, je crois qu'il n'y a jamais eu de commissaire d'un événement précédent présent pour la course suivante pour parler de certaines décisions."

Et ce sentiment d'insatisfaction était aussi partagé par les grands responsables. L'an dernier, Ben Sulayem expliquait que la rotation n'était qu'un "pansement" pour l'organe directeur, la solution préférable étant le renforcement de l'équipe des officiels. "Je voudrais, si le président n'est plus là demain ou qu'importe ce qui arrive, que la fédération ne compte pas sur moi ou sur une personne. Elle doit compter sur une équipe", indiquait-il. "C'est la seule façon de la rendre durable."

Propos recueillis par Mario Galán