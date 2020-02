Débitmètre standard : la F1 détaille ses exigences pour 2021

La mise en place de débitmètres standards fait partie des exigences de la réglementation technique pour la saison 2021, publiée en octobre dernier. Tout en étant un moyen de réduire les coûts par le biais de pièces communes, cet outil va rendre le contrôle par la FIA bien plus aisé.

Le document de l'appel d'offres donne un aperçu des exigences techniques que devront respecter les candidats potentiels. La date butoir est fixée pour toute offre au 13 mars, avec une décision qui devrait être annoncée à la mi-avril. Le contrat initial courra de 2021 à 2023, même si la FIA se réserve le droit "pour des raisons liées à la stabilité réglementaire du Championnat du monde de F1" de prolonger unilatéralement l'accord jusqu'en 2024 ou 2025 (une possibilité que tout candidat doit donc accepter d'emblée).

Lire aussi : Le système de 2021 empêchera l'exploitation des failles réglementaires

Cette appel d'offres répond à l'article 5.11.3 du Règlement Technique, qui dispose que : "Toutes les voitures doivent être équipées d'un seul débitmètre pour le carburant, entièrement situé dans le réservoir de carburant, [et] fabriqué par le fournisseur unique nommé par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA selon une spécification déterminée par la FIA. [...] Ce capteur ne peut être utilisé que par le Département Technique de la FIA. En outre, tout le carburant envoyé vers l'unité de puissance doit passer par ce capteur homologué, et doit être acheminé vers les chambres de combustion par les injecteurs de carburant décrits à l'article 5.11.2."

Le prix de ce débitmètre "ne devra pas dépasser 5000 livres [environ 5900 euros au taux de change actuel] avec une garantie de 100 heures de fonctionnement. Le coût du service pour 100 heures de fonctionnement supplémentaires ne doit pas dépasser 500 livres. La durée de vie du débitmètre de carburant ne doit en aucun cas être inférieure à 400 heures."

Une fois la décision prise, les équipes devront indiquer le nombre d'exemplaires dont elles penseront avoir besoin pour 2021 avant le 1er mai, et le fournisseur s'engagera à fournir deux pièces par écurie d'ici le 1er juillet. La FIA a d'ores et déjà fixé une limite au nombre de débitmètres qui pourront être utilisés pendant toute la saison 2020 – en dehors, bien entendu, des tests hors GP et du banc d'essai – et entend la maintenir en 2021. "Des limites ont été fixées pour la saison 2020 : (a) huit pour le premier capteur ; (b) quatre pour le second capteur. Ces limites vont probablement demeurer pour la saison 2021 et pourront être revues à la seule discrétion de la FIA."

Par ailleurs, le poids maximum du débitmètre doit être de 400 grammes.