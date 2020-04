Respect des règles : la FIA dit aux écuries de lui faire confiance

L'instance internationale a mené une enquête approfondie sur l'unité de puissance Ferrari 2019, dans un contexte de suspicion provenant des écuries concurrentes, selon lesquelles l'équipe italienne avait trouvé une manière intelligente de contourner les restrictions de débit de carburant. Au bout du compte, la FIA n'a pas pu prouver que Ferrari avait enfreint les règles. Au lieu de ça, un accord secret a été conclu avec l'écurie pour clore le dossier.

À la suite de cette affaire, les écuries rivales se sont notamment plaintes de l'incapacité de la FIA à comprendre pleinement ce que Ferrari avait fait, ouvrant la question de savoir si l'instance dirigeante était en mesure ou non de rattraper les équipes enfreignant la réglementation.

Président de la FIA, Jean Todt a réagi à ces suggestions. Il a déclaré que s'il n'y aurait jamais la garantie que toutes les potentielles infractions soient détectées, sa conviction était que l'expertise de son personnel alliée à la modernité du monde d'aujourd'hui permettait de s'assurer que personne ne puisse s'en sortir en cas de triche flagrante.

"C'est probablement plus complexe aujourd'hui mais, ceci étant dit, si l'on regarde l'organisation de la FIA maintenant au niveau technique par rapport à ce qu'elle était, elle n'a jamais été à ce niveau", explique-t-il dans un entretien exclusif avec Motorsport.com.

"Je crois que dans un monde moderne, avec des lanceurs d'alerte, avec tout ça, ça rend les choses bien plus difficiles pour ceux qui ont des responsabilités de demander à certains de leurs membre d'équipe d'être complices d'actes répréhensibles."

"Avec les gens qui passent d'une équipe à une autre, ça rend [ce genre de] choses très difficile. Mais si vous me dites : 'Pouvez-vous me dire que, quoi qu'il arrive, vous seriez capables de [tout] détecter ?' Alors la réponse est non."