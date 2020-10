La FIA parle d'un incident inédit survenu à Portimão

C'est avec une demi-heure de retard qu'ont débuté les qualifications du Grand Prix du Portugal samedi, à la suite d'un problème avec une grille d'évacuation sur le circuit de Portimão. Survenu à la fin de la troisième séance d'essais libres, l'incident a nécessité des réparations inhabituelles ainsi qu'une inspection complète du tracé, provoquant ce léger report qui n'a finalement pas affecté le bon déroulement de la séance.

La problématique des plaques d'égout n'est pas nouvelle en Formule 1 et elle s'est déjà posée par le passé sur d'autres circuits, mais les officiels se sont toutefois retrouvés confrontés à un souci inédit hier, comme l'explique le directeur de course Michael Masi. Après le passage de Sebastian Vettel sur cette fameuse grille en EL3, les dégâts étaient en effet plus importants que ce qui était visible sur les écrans.

"Ce n'était pas vraiment la grille d'évacuation en elle-même, c'est en fait tout l'ensemble en-dessous qui s'est écroulé", explique Michael Masi. "Mais ce que l'on a vu, c'est la grille. Dès que ça a été signalé, les EL3 ont évidemment été suspendus car ils ne pouvaient pas continuer, et des réparations ont été réalisées. Dans le même temps, des vérifications supplémentaires ont été menées autour d'un certain nombre d'autres grilles."

"C'est quelque chose que nous n'avions jamais vraiment vu auparavant, un souci de cette nature. Nous avons donc vérifié toutes les autres grilles avec tous les officiels autour du circuit, c'était la manière la plus efficace d'agir. Quelques autres fissures ont été identifiées et réparées immédiatement. À l'endroit où se trouvait la grille au virage 14, une réparation a été entreprise en plaçant un tuyau en plastique et en ajoutant du béton, qu'il a fallu faire sécher le plus vite possible. C'est ce qui a provoqué un léger retard des qualifications. Mais dans ces circonstances, il était préférable de le faire et de tout vérifier."

Samedi soir, de nouvelles vérifications sur l'ensemble du circuit ont été réalisées "à titre de précaution supplémentaire" afin de garantir une sécurité maximale. Selon Michael Masi, il y a fort à parier que l'énorme quantité d'appui aérodynamique générée par les Formule 1 actuelles soit à l'origine de l'incident.

"Nous ne nous rendons probablement pas compte des forces qu'une F1 génère", rappelle-t-il. "C'était probablement imprévisible, je crois que c'est la meilleure façon de le dire, compte tenu des nombreuses évolutions qui ont eu lieu sur le circuit pour ce Grand Prix, parmi lesquelles un resurfaçage complet ainsi qu'un certain nombre d'améliorations des barrières de sécurité. Toutes les grilles d'évacuation avaient également été vérifiées."