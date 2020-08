La F1 va interdire de copier une voiture à partir de 2021

Racing Point s'est fait remarquer en s'inspirant très largement de la Mercedes W10 Championne du monde en titre pour concevoir sa RP20 utilisée lors de la saison 2020 de Formule 1. L'emploi d'écopes de frein identiques à celles qu'avait Mercedes en 2019 a fait l'objet d'une réclamation des commissaires, qui ont rendu leur verdict ce vendredi : Racing Point a écopé d'un retrait de 15 points au championnat des constructeurs et d'une amende de 400'000 €, mais est autorisé à continuer d'utiliser les pièces incriminées jusqu'au terme de la saison.

L'infraction concernant ce que l'on peut manifestement considérer comme une zone d'ombre de la réglementation, la FIA a l'intention de serrer la vis à l'avenir – en accord avec la Formule 1 – afin que le problème non seulement ne se reproduise pas mais ne se répande pas non plus.

"Nous prévoyons d'apporter très rapidement des modifications au Règlement Sportif 2021, qui empêcheront cela de devenir la norme", révèle Nikolas Tombazis, responsable monoplace de la FIA. "Cela empêchera les équipes d'utiliser des photos détaillées pour copier des parties entières d'autres voitures de la manière dont Racing Point l'a fait. Nous continuerons d'accepter que des pièces individuelles soient copiées dans certaines zones, mais nous ne voulons pas que la voiture entière soit concrètement une copie d'une autre voiture."

"Nous donnerons des conseils à ce sujet et publierons la règle dans sa formulation précise lors des semaines à venir. Nous voulons envoyer un message très fort aux équipes : elles ne doivent pas commencer à faire ça pour la voiture de l'an prochain, car ce ne sera simplement pas autorisé. Il sera bien sûr accepté que les équipes, quoi qu'elles aient maintenant sur les voitures 2019/2020, ne soient pas censées le supprimer ou partir d'une feuille blanche, car ce n'est jamais ainsi que cela fonctionne." Rappelons que les monoplaces seront gelées du 30 septembre jusqu'à la fin de la saison 2021 ; seule l'utilisation de deux jetons de développement sera autorisée pour les faire évoluer.

Tombazis est néanmoins conscient que la copie est un aspect presque immuable de la course au développement en Formule 1 et qu'elle ne va pas forcément disparaître pour autant : "La copie existe en Formule 1 depuis longtemps. Les gens prennent des photos, font parfois de la rétro-ingénierie et produisent des concepts similaires. Dans certains domaines, ces concepts sont même identiques, ou presque, à ceux d'autres équipes. Nous ne pensons pas que cela puisse s'arrêter complètement à l'avenir."

"Mais ce que nous pensons, c'est que Racing Point a fait ça à un autre niveau. Ils ont clairement décidé d'appliquer cette philosophie pour la voiture entière. En faisant ce que j'appellerais un changement de paradigme : ils utilisent un bouleversement du processus qui est la norme du design d'une Formule 1 depuis 40 ans. Ils ne devraient pas en être pénalisés, car ce sont eux qui ont innové en suivant cette approche. Cependant, nous ne pensons pas que ce soit ce que la F1 devrait devenir. Nous ne voulons pas qu'il y ait l'an prochain huit ou dix Mercedes ou copies de Mercedes sur la grille, où la compétence principale deviendrait la manière de mener ce processus. Nous ne voulons pas que cela devienne la Formule 1 normale."

Propos recueillis par Jonathan Noble

