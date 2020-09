La FIA serre la vis après le t-shirt de Hamilton sur Breonna Taylor

Après le t-shirt de protestation face à la mort de Breonna Taylor porté par Lewis Hamilton au Mugello, la FIA a choisi d'agir en modifiant les règles sur le protocole d'après-course. Le Britannique avait fait par de son soutien aux militants anti-racistes américains qui réclament justice face à la mort de la jeune femme, tuée par la police dans le Kentucky.

Ce geste avait conduit, dans les heures qui ont suivi le GP de Toscane, la FIA à envisager une enquête avant de l'abandonner. Il a ainsi finalement été décidé de revoir les lignes directrices pour les cérémonies à partir de Sotchi.

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a indiqué dans ses notes habituellement publiées ce dimanche matin : "Pendant la durée de la cérémonie du podium et de la procédure d'interview d'après-course, les pilotes arrivant en course aux positions 1, 2, 3 ne doivent porter que leur combinaison de conduite, 'fermée' jusqu'au cou et non ouverte jusqu'à la taille. Pour éviter tout doute, cela inclut un masque médical ou un masque de marque de l'équipe."

La nouvelle directive s'applique également après la cérémonie de podium : "Pendant toute la durée des interviews télévisées et de la conférence de presse d'après-course de la FIA, tous les pilotes qui terminent la course doivent rester habillés uniquement de l'uniforme de leur équipe respective."

Masi explique également aux pilotes comment saluer les VIP qui participeront à la cérémonie du GP de Russie, les cérémonies de podium s'étant généralement déroulées sans eux en 2020 en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. "Un seul dignitaire remettra les quatre trophées. Quatre autres dignitaires seront présents sur le podium mais ne participeront pas à la présentation. Si une poignée de main est offerte par les dignitaires, les pilotes doivent gentiment présenter leur poing pour les saluer."

Dans une petite modification des procédures d'avant-course, qui précisent déjà que les pilotes doivent porter le t-shirt officiel "End Racism", une ligne qui disait auparavant qu'il était possible, parmi les gestes, de faire "tout ce qu'un pilote peut se sentir à l'aise de faire" a été supprimée.

