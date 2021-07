La FIA interdit aux pilotes de ralentir avant le dernier virage

Lors des essais libres du Grand Prix d'Autriche, il est arrivé que plusieurs voitures soient quasiment arrêtées dans les deux derniers virages afin d'essayer de creuser un écart avec celles de devant, tandis que d'autres les doublaient car elles étaient sur des tours lancés. Le problème est compliqué par l'entrée des stands, qui se trouve à cet endroit-là : les pilotes doivent parfois se frayer un chemin dans le trafic pour atteindre la pitlane.

Le sujet a fait l'objet d'une discussion lors du briefing des pilotes ce vendredi soir au Red Bull Ring, et Michael Masi a clarifié la position de la FIA dans une nouvelle version de ses notes, qui a été communiquée aux écuries samedi matin. Masi a rappelé aux équipes l'Article 27.4 du Règlement Sportif de la FIA, sur le fait de rouler lentement sans que ce soit nécessaire.

L'Australien a ajouté : "Pour des raisons de sécurité, lors de chaque séance d'essais libres, les actes tels que des zigzags gênant une autre voiture pourront être notfiés aux commissaires. En Essais Libres 3 et en qualifications, le chrono publié en accord avec l'Item 8 des notes du directeur de course [le temps maximal entre les lignes de Safety Car pour les tours de sortie et de rentrée] sera utilisé comme référence par les commissaires pour déterminer si un pilote roule inutilement lentement dans un tour de sortie ou dans tout autre tour qui n'est pas un tour rapide ou un tour de rentrée. Afin d'éviter tout doute, la sortie des stands, comme défini dans l'Article 28.2 du Règlement Sportif F1, est considérée comme faisant partie de la piste, et les provisions de l'Article 27.4 s'appliquent dans cette zone."

Quant au fait de faire la queue dans les deux derniers virages, il a indiqué : "Durant toute séance d'essais libres, tout pilote ayant l'intention de créer un écart devant lui afin d'avoir un tour clair ne doit pas tenter de le faire entre l'entrée du virage 9 et la sortie du virage 10. Tout pilote aperçu en train de faire ça sera notifié aux commissaires comme étant en infraction avec l'Article 27.4 du Règlement Sportif."

Masi avait envoyé une directive similaire à Bakou, où il s'inquiétait que les voitures roulent doucement dans les courbes rapides précédant la ligne droite des stands. Il avait été demandé aux pilotes de ralentir plus tôt dans leur tour de sortie afin de creuser un écart.