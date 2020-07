La FIA durcit le ton sur les limites de la piste à Silverstone

Dans ses notes du début de week-end pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, le directeur de course Michael Masi a averti les pilotes : quiconque va au-delà du vibreur noir et blanc à la sortie des virages 9 et 15 verra son chrono supprimé, que ce soit en essais ou en course. Les récidivistes, même si ce n'est pas dans le même virage, se verront montrer le drapeau noir et blanc, qui constitue un avertissement formel.

Masi se montre strict sur le sujet cette saison, ayant imposé des restrictions similaires en Autriche et en Hongrie.

Dans ce cas précis, il indique : "Tout chrono réalisé durant une séance d'essais ou la course en sortant de la piste au-delà du vibreur noir et blanc à la sortie des virages 9 et 15 sera annulé par les commissaires. Chaque fois qu'une voiture passera au-delà du vibreur noir et blanc à la sortie d'un de ces virages, les équipes en seront informées via le système de messagerie officiel."

"La troisième fois qu'un pilote passera derrière le vibreur noir et blanc aux virages 9 et 15 durant la course, le drapeau noir et blanc lui sera montré. Toute autre infraction à cette règle sera ensuite rapportée aux commissaires. Afin d'éviter toute ambiguïté : cela signifie trois infractions au total, et non trois dans le même virage."

Masi ajoute : "Cette règle ne s'appliquera pas automatiquement au pilote dont on considérera qu'il a été tassé hors de la piste ; chacun de ces cas particuliers sera jugé individuellement."