La FIA va créer un poste de directeur sportif

Le week-end dernier, alors que les pilotes de F1 étaient en piste à Bahreïn, la FIA a publié les conclusions de son enquête sur la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, la course ayant vu Max Verstappen dépasser Lewis Hamilton dans le dernier tour pour remporter le titre mondial. Pour rappel, Michael Masi, le directeur de course, n'avait pas appliqué deux article du Règlement Sportif lors de la procédure de Safety Car précédant ce dernier tour, ce qui avait poussé Mercedes à porter réclamation.

Bien que l'enquête de la FIA ait révélé que Michael Masi avait été de "bonne foi", l'Australien a été remplacé cette année par deux nouvelles personnes, Eduardo Freitas et Niels Wittich, dans le cadre du plan de restructuration de la direction de course F1 annoncé par le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, plus tôt dans l'année.

Lire aussi : Ce que dit le rapport FIA sur les communications radio avec Masi

Freitas et Wittich alterneront, l'un occupant le poste de directeur pendant que l'autre sera adjoint, tout en bénéficiant d'un soutien accru : dans son rapport, la FIA a reconnu que les missions du directeur de course s'étaient accumulées au fil des ans, au-delà du raisonnable. En conséquence, Herbie Blash, l'adjoint de longue date de Charlie Whiting, a pris le poste de conseiller principal et une nouvelle salle de contrôle virtuelle, située à Genève, au siège de la FIA, a été mise en place.

Pour compléter la nouvelle structure, la FIA a annoncé qu'elle recruterait "un nouveau directeur sportif de la F1", travaillant pour la fédération et supervisant l'écriture des futurs règlements Sportif et Technique du championnat. Auparavant, c'était le directeur de course qui s'occupait de cette rédaction.

La voiture de sécurité et Lewis Hamilton, Mercedes W12

Personne n'a été nommé à ce nouveau rôle pour le moment mais les étapes de ce recrutement ont d'ores et déjà été validées. Un soutien supplémentaire devrait également être fourni par "un conseiller juridique sur la réglementation", qui sera présent pendant les week-ends de Grand Prix et tout au long de l'année, pour les autres questions sportives de la F1.

Le rapport note également la nécessité d'améliorer la communication entre Genève et l'équipe FIA présente sur le circuit, ainsi qu'entre les départements Sportif et Technique de la F1, ce qui n'a pas été facilité par une rotation du personnel importante en raison de la réduction des contrats de consultance de trois ans à un an.