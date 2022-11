Crash de Pérez à Monaco : la FIA ne prévoit pas encore d'enquête

Depuis dimanche dernier et le refus de Max Verstappen de respecter une consigne de Red Bull en faveur de Sergio Pérez à Interlagos, certaines rumeurs sont apparues sur les raisons derrière cette position de principe du Néerlandais, visiblement liée à un incident passé. Parmi elles, l'idée que le double Champion du monde n'aurait pas pardonné au Mexicain de s'être délibérément accidenté au Portier lors de la Q3 du GP de Monaco, ce qui l'avait alors empêché de pouvoir aller chercher la pole position.

Interrogé sur le sujet, Pérez a nié toute malice dans cette sortie mais l'affaire a tout de même pris une certaine ampleur. Dans ce contexte, des questions se sont posées sur une possible analyse approfondie par la FIA des données de télémétrie, qui pourraient laisser suggérer une attitude tout à fait différente du pilote au numéro 11 sur la pédale d'accélérateur juste avant l'incident.

Invité à s'exprimer sur ce nouveau dossier, le président de la fédération, Mohammed Ben Sulayem, a lancé devant certains médias, dont Motorsport.com, lors du Grand Prix d'Abu Dhabi : "De notre côté, personne n'a dit vouloir enquêter là-dessus."

"Mais s'il y a quelque chose à examiner, nous en serions plus qu'heureux. Une chose que je dirais en toute sincérité, c'est que je n'ai pas peur de mener une enquête ou d'en parler s'il y a un problème. Je ne me cacherai pas. Je suis prêt à faire amende honorable et à dire s'il y a un problème avec la FIA. Sinon, si je ne peux pas faire ça, on ne pourra jamais s'améliorer et évoluer. Ça, je peux le garantir."

L'éventualité d'un incident volontairement provoqué pour rendre la piste impraticable serait évidemment une infraction grave au règlement. L'Article 37.5 du Règlement Sportif de la F1 dispose que "tout pilote participant à une séance d'essais qui, de l'avis des commissaires, s'arrête sans raison sur le circuit ou gêne sans raison un autre pilote, sera soumis aux sanctions visées à l'article 37.4".

En outre, il serait possible d'argumenter que le fait de provoquer délibérément un accident pour faire apparaître un drapeau rouge lors d'une séance peut être considéré comme antisportif. L'article 12.2.1.c du Code Sportif International de la FIA dispose que "toute conduite frauduleuse ou tout acte préjudiciable aux intérêts d'une compétition ou aux intérêts du sport automobile en général" peut constituer une infraction.



Lire aussi : Pérez dément tout accident volontaire à Monaco

Avec Jonathan Noble