La FIA regrette la "pure spéculation" sur le plafond budgétaire

Après plusieurs retards, les écuries et le monde de la F1 dans son ensemble vont découvrir ce lundi quels constructeurs ont reçu ou n'ont pas reçu de certification concernant leur respect du plafond budgétaire 2021. Si ce n'est pas le cas, une enquête supplémentaire sera menée et des sanctions seront imposées.

La question est depuis plus d'une semaine sur toutes les lèvres alors que des informations révélées à la veille du Grand Prix de Singapour ont pointé vers un dépassement de la limite de la part de deux écuries, à savoir Red Bull et Aston Martin. Ces dernières ont démenti toute infraction, alors que la FIA a repoussé de mercredi dernier à ce lundi sa communication sur ses conclusions.

Motorsport.com a pu s'entretenir en exclusivité avec le vice-président au sport de la FIA, Robert Reid, avant la journée de dimanche à Suzuka. Il n'a pas masqué son agacement face à la situation de ces derniers jours et aux échanges d'amabilités entre écuries qui ont eu lieu depuis la parution des articles. "Je pense que ce qui est malheureux, pour moi, c'est qu'il y a eu beaucoup de spéculation, et de la pure spéculation. Et cela a provoqué des situations où il y a même potentiellement des préjudices en termes de réputation désormais, ce qui est malheureux. Trop de choses ont été dites."

"La journée de lundi va arriver, et je suis sûr que nous allons rapidement passer à l'analyse de l'année suivante. Et nous verrons ce qui se passera. Personnellement, je ne connais pas les chiffres. C'est un processus, nous avons un département qui s'en occupe, ils en suivront les différentes étapes. S'il devait y avoir des violations, je pense que tout le monde sait comment ces violations seraient classées : procédurales, mineures et importantes."

"Les règles sont là pour que tout le monde puisse les lire. Nous avons déjà connu la situation de Williams [lorsque l'équipe a reçu une amende en juin], donc tout le monde comprend ce qui se passerait ou quelles seraient les prochaines étapes, en tout cas en termes de violation procédurale. Je ne sais pas s'il y aura des infractions procédurales, ou même s'il y aura des dépassements de budget. Attendons donc de voir et nous traiterons la question à ce moment-là."

Robert Reid

Selon Reid, pour ce lundi, le plus important est que l'on considère que les règles ont bien fonctionné. "Elles doivent fonctionner. Il y a un processus. C'est encore le début en termes de réglementation. Il suffit de voir le nombre de changements apportés en permanence aux Règlements Techniques et Sportifs de la F1. Je pense que toute nouveauté doit être ajustée."

"Potentiellement, il y a des conséquences involontaires ou imprévues dans la façon dont les choses sont écrites. C'est le grand classique. Si vous appuyez sur le ballon ici, il va éclater ailleurs, sans que vous en soyez conscient. Nous avons fait un test en 2020, et c'est notre premier vrai exercice."

"D'un point de vue sportif, nous avons toujours des situations où les gens disent : 'Oh, nous n'avons jamais vu ça avant'. Mais depuis combien de temps cette discipline existe-t-elle ? Je suis sûr que nous allons voir la même chose, pas seulement pour l'analyse 2021, mais aussi pour le Règlement Financier à mesure que nous avançons."

"C'est un ensemble de règles compliqué, donc un processus complexe à mettre en place. Mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il est absolument essentiel pour l'avenir du championnat que nous ayons un certain contrôle sur les coûts."

La FIA a en tout cas pleinement confiance dans l'ancien responsable financier de Toro Rosso (ancien nom d'AlphaTauri, la seconde écurie détenue par Red Bull, qui est aujourd'hui à la tête du département chargé de l'application de la réglementation financière : "Il faut faire confiance à Federico [Lodi]. Je veux dire, c'est son travail. C'est lui qui s'en occupe, il a fait toutes les analyses, c'est son département qui a tout mis en place. Cela dit, les équipes ont eu un rôle énorme à jouer dans la création des règles. Et nous travaillons tous ensemble parce qu'il y a un objectif commun, à savoir que nous devons faire les choses correctement."

Concernant le retard dans la publication des résultats – qui étaient initialement attendus en juin –, il a déclaré : "Nous espérons bien sûr que dans les années à venir, cela ira plus vite que cela n'a été le cas, maintenant que nous sommes passés par là. Mais les éclaircissements apportés aux résultats de 2021 sont évidemment valables pour 2022 et 2023."

"Nous sommes en quelque sorte en train de réduire les domaines dans lesquels nous pouvons nous interroger. Il y en a une grande partie qui est absolument claire, et clairement dans le plafond des coûts, ou clairement en dehors du plafond des coûts. Et la zone grise devient, je l'espère, de plus en plus petite à mesure que nous avançons."

Avec Adam Cooper