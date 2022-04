La FIA discute avec Michael Masi d'un nouveau rôle

Samedi 19 mars, peu après la fin de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Bahreïn, la FIA a publié les conclusions de son enquête sur la fin controversée de la saison 2021. Au GP d'Abu Dhabi, qui a vu Max Verstappen s'imposer en dépassant Lewis Hamilton dans le dernier tour de course, la gestion de la période de Safety Car qui a précédé a posé problème. La FIA a lié cela à une "erreur humaine" de la part de l'ancien directeur de course, Michael Masi, qui a transgressé deux articles du Règlement Sportif mais a agi "de bonne foi", selon le rapport.

Et la FIA n'a pas attendu de conclure son enquête pour réformer la direction de course, notamment en engageant deux nouveaux directeurs qui se relaieront et bénéficieront d'un plus grand soutien cette année. Quant à Masi, qui a donc perdu sa poste, il pourrait rebondir avec un nouveau rôle, toujours au sein de la FIA. S'exprimant pour la première fois depuis la publication du rapport sur Abu Dhabi, Mohammed Ben Sulayem a par ailleurs précisé que Masi avait été remplacé pour "lui enlever de la pression et du stress".

"Nous sommes reconnaissants pour les trois années que [Masi] a consacrées avec nous, et il s'est investi", a indiqué le président de la FIA. "Aujourd'hui, nous négocions avec lui pour qu'il reste à la FIA bien sûr. C'est une figure importante pour nous. Notre équipe est en train de négocier une autre place pour lui au sein de la FIA. Nous voulons aller de l'avant, nous en avons fini avec la course à Abu Dhabi, avec l'analyse. Maintenant, [...] c'est le début de [la saison] 2022."

Max Verstappen discute avec Mohammed Ben Sulayem

Ben Sulayem s'est senti "satisfait et soulagé" par la publication des conclusions de l'enquête de la FIA sur la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, qui devrait mettre fin à la période d'agitation que le championnat a traversé pendant l'hiver. Le président de la fédération a ajouté qu'un changement dans le fonctionnement de la direction de course était devenu une nécessité et a reconnu à quel point le rôle de directeur pouvait être épuisant.

"Un directeur ne peut pas être seul directeur", a-t-il expliqué. "C'est la raison pour laquelle nous avons rappelé une partie de notre ancienne équipe, comme Herbie [Blash] par exemple, pour soutenir le directeur de course. De plus, nous devons aussi faire des rotations, et pas qu'une. Quand on parle de 23 courses [par an], on parle de voyages, la fatigue humaine est là. C'est aussi une solution."

Ben Sulayem a également révélé qu'il avait eu l'idée de mettre en place une salle de contrôle de course virtuelle comme soutien à la direction de course présente sur le circuit en visitant l'usine d'une équipe de F1 plus tôt dans l'année. "L'idée m'est venue en janvier, lorsque j'ai rendu visite à certaines équipes de F1 et assisté à une présentation", a-t-il confié.

"Je leur ai dit : 'Qu'est-ce que c'est ? On dirait une salle de théâtre !' Et ils m'ont répondu que c'était leur salle de contrôle de course, mais virtuelle. [La FIA n'en avait pas] alors nous avons investi et [notre salle] fonctionne depuis [vendredi]. Nous n'avons pas fait des promesses en l'air, nous les tenons."