La FIA dévoile les directives de pilotage pour les pilotes F1

Dans une communication avec les pilotes de Formule 3 avant le Grand Prix d'Émilie-Romagne, afin de leur rappeler les règles de base concernant leur conduite en piste, la FIA a diffusé un document envoyé aux pilotes et aux équipes de F1 plus tôt dans l'année. Celui-ci, intitulé "Directives sur les Standards de Pilotage", a été remis avant le GP de Bahreïn inaugural en réponse à une demande des pilotes eux-mêmes afin de mieux comprendre quels facteurs sont pris en compte par les commissaires au moment de juger les incidents.

Cela est intervenu après une saison 2021 constellée de polémiques sur le sujet, qui a par ailleurs conduit, en raison de son final controversé, à une série de clarifications et de réformes liées à aux interventions de la direction de course et au travail des commissaires.

Concernant la portée normative, la FIA indique : "Pour éviter tout doute, il s'agit simplement de directives pour aider les commissaires dans leur prise de décision et elles ne sont pas contraignantes. Toutes les décisions des commissaires seront prises conformément au Code Sportif International de la FIA, lu en conjonction avec tous les règlements pertinents applicables à la Formule 1."

Le document décrit ce que les pilotes sont et ne sont pas autorisés à faire lorsqu'il s'agit de dépasser un rival.

Pour dépasser par l'intérieur d'un virage

"Pour qu'une voiture en train d'être dépassée soit tenue de laisser suffisamment de place à une voiture en train de dépasser, une partie significative de cette dernière doit se trouver à côté de la voiture en train d'être dépassée et la manœuvre de dépassement doit être effectuée de manière sûre et contrôlée, tout en permettant à la voiture de rester clairement dans les limites de la piste."

"Lors de l'examen de ce qu'est une 'partie significative' pour un dépassement à l'intérieur d'un virage, parmi les divers facteurs qui seront examinés par les commissaires dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, ils vérifieront si les pneus avant de la voiture qui dépasse sont à côté de l'autre voiture au plus tard à la corde du virage."

Pour dépasser par l'extérieur d'un virage

Lance Stroll et Valtteri Bottas au GP d'Australie 2022

"Pour qu'une voiture en train d'être dépassée soit tenue de laisser suffisamment de place à une voiture en train de dépasser, une partie significative de cette dernière doit se trouver à côté de la voiture en train d'être dépassée et la manœuvre de dépassement doit être effectuée de manière sûre et contrôlée, tout en permettant à la voiture de rester clairement dans les limites de la piste."

"Lors de l'examen de ce qu'est une 'partie significative', pour un dépassement à l'extérieur d'un virage, parmi les divers facteurs qui seront examinés par les commissaires dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, ils vérifieront si la voiture qui dépasse est devant l'autre voiture à partir de la corde du virage. La voiture qui est dépassée doit pouvoir prendre le virage tout en restant dans les limites de la piste."

Concernant les chicanes et les virages en S

"Les directives ci-dessus s'appliquent de la même manière pour chaque virage."

Comme nous l'avons déjà signalé, les directives confirment également que la FIA impose désormais une application stricte des limites de la piste, des règles en matière de gêne et de la responsabilité d'un pilote de "rendre clairement" tout avantage acquis en quittant la piste.