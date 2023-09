La FIA veut réduire le poids des F1 de 50 kg en 2026

L'augmentation régulière du poids des Formule 1, particulièrement depuis 2014 et le début de l'ère des moteurs turbo hybrides, est un sujet de discussion récurrent depuis quelques années. Il est souvent pointé que cette situation rend les monoplaces, par ailleurs devenues plus longues et larges, bien moins agiles, particulièrement à basse vitesse, participant à la difficulté générale de dépasser.

Outre la problématique du pilotage, la sécurité face à des bolides de 800 kg lancés à plus de 330 km/h et le manque d'impression de vitesse et de spectacle procuré par ces voitures pataudes sont aussi cités comme des problèmes.

Ainsi, dans le cadre des discussions sur la réglementation châssis pour 2026, ce problème fait partie de ceux qui sont pris à bras-le-corps par les instances. En plus des modifications aéro ayant pour but de réduire la traînée des F1 en ligne droite, la FIA donné des détails sur ce qui pourrait changer à l'avenir côté poids.

S'exprimant dans un entretien exclusif pour l'édition italienne de Motorsport.com, le responsable monoplaces de la fédération, Nikolas Tombazis, a expliqué : "Avec les dimensions des roues, qui seront plus étroites, l'aileron arrière et la voiture en général, nous visons une réduction du poids des voitures d'environ 50 kg."



"Il sera donc possible de voir des monoplaces plus petites, plus courtes et plus étroites. Mais nous parlons de solutions qui doivent encore être discutées. En mettant la voiture au régime, nous pourrons réduire un peu les vitesses de passage en courbe. Plus légères, elles iront plus vite en ligne droite, mais généreront moins de charge aérodynamique. Nous devrons donc augmenter la récupération d'énergie de l'hybride pour assurer une performance adéquate sur un tour."

Le travail sur la réglementation technique 2026 n'a pas été sans créer quelques controverses, Red Bull faisant publiquement part de son inquiétude à propos de "voitures Frankenstein" qui nuiraient au spectacle. Des craintes sur la nécessité pour les pilotes de faire tomber un rapport de boîte en pleine ligne droite, afin de booster le système hybride, ont même été exprimées.

Cependant, Tombazis se veut clair : la FIA fait beaucoup d'efforts pour que le spectacle soit garanti côté course. "Beaucoup de travail a été effectué pour comprendre comment la récupération et la gestion de l'énergie devront être effectuées, et comment les dépassements peuvent être réalisés en fonction de la configuration aérodynamique. Nous avons effectué de nombreuses simulations en modifiant ces paramètres et nous avons trouvé des solutions qui semblent fonctionner de manière adéquate."

Il a également rappelé que les inquiétudes avaient été exprimées alors même que les simulations pertinentes n'avaient pas encore été effectuées : "Si l'on prenait les moteurs de 2026 et qu'on les montait sur les voitures actuelles, on obtiendrait probablement le scénario avancé par ceux qui s'inquiètent."

"Mais au cours des derniers mois, nous avons enregistré une série de développements très positifs, de sorte que les commentaires expriment de vieilles positions. Nous devons également tenir compte du fait que le moteur et le châssis devront évoluer ensemble, et qu'il ne sera pas possible d'envisager l'un sans l'autre."

Avec Franco Nugnes et Jonathan Noble