La FIA va revoir la règle sur les messages radio du tour de formation

Les restrictions sur les messages radio qui peuvent être échangés dans le tour de formation remontent à une directive technique publiée en 2017 et qui s'appuie sur le fait que les pilotes doivent piloter, selon le Règlement Sportif, "seuls et sans aides". L'idée était de redonner un peu plus d'imprévisibilité aux départs en empêchant les écuries d'aider leurs pilotes à optimiser leur envol, et notamment par rapport au point d'accroche de l'embrayage. Seuls les messages concernant la sécurité sont permis.

En Hongrie, alors que le départ était donné sur un tracé humide mais séchant, Kevin Magnussen et Romain Grosjean ont reçu l'ordre de rentrer au stand à la fin du tour de formation pour chausser des pneus slicks. Après la course, les deux pilotes Haas ont reçu 10 secondes de pénalité, même si le Danois a sauvé le top 10, ce qui avait mis en colère Günther Steiner, le directeur de l'écurie.

"Nous en discutons avec [la FIA], car je pense qu'il n'était pas dans l'intérêt de la F1 de donner une telle pénalité, c'est notre principal argument", avait estimé Steiner après Budapest. "Espérons que la FIA finira par clarifier ça, car il n'y a pas de règle en vigueur, c'est ainsi que je vois les choses. Il y a une directive technique de 2017, qui clarifie quelque chose que l'on ne peut pas faire : donner des conseils à un pilote pour l'embrayage et les choses de ce genre – mais changer les pneus n'en fait pas partie."

"C'est une zone d'ombre, et par conséquent, à mon avis, on ne devrait pas avoir de pénalité la première fois, on devrait avoir une réprimande, puis clarifier cette règle. Ainsi, à la course suivante il y aurait une règle, pas une directive technique. C'est une décision ambiguë qui a été prise, et nous attendons la clarification de la FIA."

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a révélé que la directive technique en question allait être réexaminée dans le contexte des discussions pneumatiques d'avant le GP de Hongrie. "Nous allons discuter, comme nous le faisons pour toutes les parties du règlement, de tout ce qui doit être mis à jour, révisé, renouvelé de temps en temps", a-t-il déclaré.

"La directive technique à laquelle cela se rapporte n'est pas différente de tout autre règlement qui pourrait devoir être réexaminé ou révisé et où le statu quo demeure. Ce processus est déjà en cours et nous travaillons avec toutes les équipes, pas seulement avec des individus."

"Ce n'était pas une demande des équipes, c'est en fait la FIA qui a suggéré de manière proactive que nous étudiions collectivement cette question, et que nous comprenions le contexte et la manière dont elle a été élaborée, afin qu'elle soit discutée à tous les niveaux du processus décisionnel. Si des changements sont jugés nécessaires, ils seront apportés."