La FIA répond à une question de Red Bull sur le débitmètre

La question a été posée alors que les spéculations entourent la manière dont Ferrari a trouvé autant de performance en ligne droite cette saison. Les équipes suspicieuses au sujet des pratiques d'un concurrent ont l'habitude d'écrire à la FIA pour demander si un système théorique est légal, afin de déclencher une clarification.

Comme le veut l'usage, la correspondance avec Red Bull Racing s'est faite sous la forme d'une Directive Technique, de manière à ce que toutes les équipes prennent connaissance du point de vue de la FIA. La demande de Red Bull, envoyée par son chef de l'ingénierie Paul Monaghan le 22 octobre dernier, est liée au "filtrage du signal du débitmètre".

En des termes plus simples, le débit de carburant est uniquement mesuré à des intervalles, et la requête de Red Bull souligne que des systèmes pourraient être en mesure de se conformer aux exigences réglementaires au niveau de ces points de mesure, tout en ayant un débit de carburant plus élevé, et améliorant donc les performances, entre ces points.

La réponse formulée par Nikolas Tombazis, responsable technique monoplace à la FIA, a clarifié le fait que les trois scénarios évoqués par Red Bull seraient illégaux. Dans sa réponse, Tombazis a rappelé les articles suivants figurant au Règlement Technique de la Formule 1 :

5.10.3 Toutes les voitures doivent être équipées d'un débitmètre unique, entièrement situé dans le réservoir de carburant, qui a été fourni par la FIA avec une spécification qu'elle a déterminée. Ce capteur ne peut être utilisé que de la manière spécifiée par la FIA. Par ailleurs, tout le carburant apporté à l'unité de puissance doit passer par ce capteur homologué, et doit alimenter la chambre à combustion par les injecteurs décrits à l'Article 5.10.2.

5.10.5 Tout système ou procédure dont le but et/ou l'effet est d'augmenter le débit ou de stocker et recycler du carburant après le point de mesure est interdit.

Helmut Marko a récemment fait savoir que Red Bull avait des questions à poser concernant les pratiques de Ferrari. Le directeur de la Scuderia a quant à lui déclaré qu'une clarification serait bienvenue. Red Bull ou d'autres équipes pourraient envoyer de nouvelles demandes à la FIA concernant d'autres domaines liés à l'unité de puissance, afin d'obtenir des réponses supplémentaires pour comprendre les performances de Ferrari.