La FIA et la F1 d'accord pour repousser le règlement 2021 en 2022

Après une conférence téléphonique entre les écuries de Formule 1 au terme de laquelle neuf d'entre elles, à l'exception de Ferrari qui souhaitait alors y réfléchir, étaient d'accord sur le principe d'un report de l'entrée en vigueur de la réglementation 2021 sur fond d'épidémie de coronavirus, les responsables de la discipline reine devaient à leur tour organiser une réunion pour avancer sur le sujet ce jeudi.

Lors de cette nouvelle conférence, à laquelle participaient les directeurs d'équipes, le PDG de la F1 Chase Carey, le manager sportif de la discipline Ross Brawn et le président de la FIA Jean Todt, la décision a été prise d'effectivement procéder à un report en 2022. Les équipes ont évoqué cette option plus tôt dans la semaine en ayant conscience qu'elles auraient à subir un important manque à gagner en termes de revenus si le calendrier n'est pas complet cette saison et un coup dur sur le plan économique en raison de la crise mondiale générée par la pandémie. La Scuderia Ferrari semble avoir appuyé la proposition du jour, comme elle l'avait annoncé ce jeudi.

En substance, le plan est de maintenir le règlement 2020 une saison supplémentaire et de geler certaines pièces telles que le châssis et la boîte de vitesses. Les équipes pourraient alors développer leur nouvelle voiture pendant la saison 2021 sous les termes du nouveau Règlement Financier, qui comprendra un plafond budgétaire.

Les détails de ces changements réglementaires devront désormais être définis précisément, avant une ratification par le Conseil Mondial du Sport Automobile. L'avancement de la fermeture des usines à mars/avril validée cette semaine permettra de réaliser ce processus alors que les écuries auront dans les faits mis en pause tout travail de Recherche & Développement mené sur les monoplaces 2021.

