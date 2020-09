La FIA va repenser le système d'attribution de la Super Licence

La Super Licence est un sésame indispensable pour piloter en Grand Prix de Formule 1. Depuis plusieurs années maintenant – plus particulièrement après l'arrivée précoce de Max Verstappen en F1, avant l'âge de 18 ans –, cette Super Licence dépend d'un barème. Celui-ci consiste en un total de points à obtenir (40) en fonction des résultats dans différents championnats, principalement en formules de promotion.

La crise sanitaire mondiale qui s'est déclenchée au printemps a bouleversé les calendriers de toutes les disciplines de manière inédite. Pour les pilotes qui avaient un programme dans ces championnats, de nouvelles difficultés ont émergé et des problèmes d'équité peuvent se poser aujourd'hui, que ce soit en raison du calendrier modifié, des restrictions de voyage, des difficultés rencontrées par certaines équipes, ou d'autres raisons encore.

"La crise du COVID-19 a eu un effet important sur toute l'activité sportive, et les sports mécaniques n'y font pas exception", rappelle Stefano Domenicali, président de la commission monoplace de la FIA. "De nombreuses disciplines de compétition sur circuit rencontrent des difficultés économiques, tandis que les concurrents sont naturellement inquiets du fait de manquer une saison, de s'engager dans une compétition avec l'incertitude qui pèse autour de sa reprise, ou encore de l'incidence que cela pourrait avoir sur leur progression à travers les échelons en monoplace FIA."

"La FIA a conscience de ces préoccupations et voudrait rassurer les disciplines, les équipes et les concurrents quant au fait que le groupe de travail dédié à la Super Licence développe des solutions qui assureront l'équité entre les compétiteurs, encouragera leur participation et aidera les championnats à maintenir une certaine stabilité durant cette période difficile."

Des discussions ont donc été engagées pour faire évoluer le barème en raison de cette année 2020 si particulière, dans le but de ne laisser aucun pilote sur la touche injustement ou avec le sentiment d'avoir été lésé par la situation liée à la pandémie.

"Nous comprenons qu'il puisse y avoir un certain malaise parmi les pilotes en raison des calendriers en constante évolution, et que des déséquilibres potentiels dans l'attribution des points de Super Licence pourraient avoir un effet négatif sur leur progression au sein de l'échelle FIA", reconnaît Tom Kristensen, président de la commission pilotes de la FIA. "Le groupe de travail consulte les acteurs majeurs en monoplace afin d'équilibrer le système de points, de manière à ce qu'aucun pilote ne soit désavantagé par le changement de paysage du sport automobile en 2020."

Les mesures prises sont encore en cours d'élaboration et seront dévoilées ultérieurement, néanmoins la FIA assure qu'elle va procéder à un "passage en revue" complet du système de Super Licence. L'objectif est non seulement de ne pas créer d'injustice à la suite de la crise, mais aussi de garantir la survie de "championnats vulnérables".