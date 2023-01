La FIA restructure son équipe F1 en recrutant Steve Nielsen

L'équipe dédiée à la Formule 1 au sein de la Fédération internationale de l'Automobile aura une nouvelle structure en 2023. Sous l'égide du président Mohammed Ben Sulayem, Nikolas Tombazis va adopter le rôle de directeur monoplace après avoir mené l'équipe technique F1. Quatre dirigeants évolueront sous sa houlette : Tim Goss remplace Tombazis comme directeur technique (ayant précédemment été son adjoint), Federico Lodi devient directeur financier dans la continuité de son rôle précédent, et François Sicard (précédemment directeur sportif) est nommé directeur de la stratégie et des opérations.

Le quatrième est une recrue : Steve Nielsen, ingénieur passé successivement par Team Lotus, Tyrrell, Benetton, Honda, Arrows, Renault, Caterham, Toro Rosso et Williams en l'espace d'une trentaine d'années. Nielsen occupait le poste de directeur sportif à la Formule 1 depuis 2017 et va endosser un rôle similaire à la FIA. Non seulement responsable du Règlement Sportif, il sera également chargé du développement de la direction de course et du centre opérationnel à distance qui assiste cette dernière.

"Nous avons consacré beaucoup de temps et d'efforts à apporter des changements significatifs et éclairés à notre équipe Formule 1 afin de créer la bonne structure avec les bonnes personnes pour superviser la future réglementation de ce sport", déclare Mohammed Ben Sulayem. "En formant et donnant confiance aux membres de notre organisation, tout en recrutant des personnes expertes et expérimentées, je suis convaincu que nous sommes dans la meilleure position possible pour avancer avec nos partenaires de Formula One Management et les écuries de Formule 1."

"Je suis ravi et honoré d'endosser ce nouveau rôle au sein de la FIA, et je suis très reconnaissant envers le président de la confiance qu'il démontre envers moi", ajoute Nikolas Tombazis, directeur monoplace. "Nous avons un groupe de personnes extrêmement douées et dévouées qui travaillent d'arrache-pied pour avoir une réglementation au niveau qu'exige et mérite la Formule 1, et je suis convaincu que cette nouvelle structure va mener nos ressources au niveau supérieur et nous permettre d'effectuer des améliorations continues."

Steve Nielsen, directeur sportif, conclut : "J'ai passé ma vie professionnelle à travailler pour de nombreuses écuries et organisations en Formule 1, et je suis impatient de commencer un nouveau chapitre avec la FIA. Je souhaite remercier le président et Stefano Domenicali de leur confiance, et j'ai conscience des défis uniques qu'entraîne le statut de régulateur. Ayant travaillé étroitement avec un certain nombre de personnes au sein de la fédération au fil des années, je suis ravi de relever avec elles les défis qui nous attendent. La Formule 1 est dans une très bonne situation actuellement, et il est de notre responsabilité d'assurer la santé future de ce sport : c'est au cœur de tout ce que nous faisons."

PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali a remercié Steve Nielsen pour sa contribution, précisant : "Nous soutenons totalement son départ à destination de la FIA."

Lire aussi : La F1 ne remplacera pas la Chine, 23 GP au programme