La FIA retouche la procédure liée à la température du carburant

En préambule de la course du GP d'Espagne, Max Verstappen a été parmi les pilotes sortis de justesse des stands avant la fermeture de la pitlane. Red Bull, comme AlphaTauri avec Pierre Gasly, attendait en effet que la température du carburant dans la RB18 atteigne la limite minimum fixée par la FIA.

Cette limite se calcule en retirant 10°C à la température ambiante mesurée par la FIA deux heures avant le départ. Les équipes doivent également verser dans la voiture le carburant deux heures avant la course, et calculent en fonction de la température ambiante le temps qu'il faudra pour que l'essence puisse se réchauffer suffisamment à la fois naturellement mais également via les procédures d'allumage du moteur.

En Espagne, le problème était que les écuries s'attendaient à ce que la température mesurée soit de 34°C, par rapport à leurs propres relevés précis, or elle a été arrondie à 35°C par la FIA. Cette différence d'un petit degré a été suffisante pour en piéger certaines, à commencer par Red Bull et AlphaTauri qui ont alors dû sacrifier les tours de mise en grille et les essais de départ pour être dans la légalité.

Alors qu'à Miami Aston Martin s'était fait avoir sur la question en commettant une erreur qui avait obligé Sebastian Vettel et Lance Stroll à s'élancer depuis la voie des stands, l'épisode de Barcelone a suscité des discussions entre les écuries et la FIA.

En conséquence, ce vendredi, les Notes du directeur de course Eduardo Freitas indiquaient qu'un chiffre plus précis serait désormais utilisé, afin d'éviter la confusion créée en Espagne : "Le message officiel sur la température de l'air, qui est envoyé une heure avant chaque séance d'essais et deux heures avant la course, sera désormais affiché avec une décimale."

Les équipes cherchent également à faire modifier la procédure sur le long terme pour que le moment où la température ambiante est fixée précède nettement le moment où le carburant est versé dans les monoplaces, afin qu'elles aient plus de temps pour faire les calculs nécessaires.