La FIA va revoir ses procédures après la frayeur d'Ocon dans les stands

"Si je rate mon point de freinage, c'est un vrai désastre." Esteban Ocon était assez mécontent à l'issue du Grand Prix d'Azerbaïdjan de F1. Alors qu' Alpine a attendu le dernier tour pour appeler son pilote dans les stands afin de procéder au changement de pneus réglementaire, dans l'espoir d'un fait de course redistribuant les cartes, celui-ci est tombé nez à nez avec du personnel amassé à l'entrée de la voie des stands, l'un des points les plus dangereux du circuit compte tenu de la vitesse d'arrivée des voitures et de la chicane masquant cette entrée.

Attentif, Ocon a pu éviter de renverser ses personnes en montant sur les freins et en donnant un coup de volant, mais il est certain qu'un drame a été évité de peu. L'incident n'est également pas passé inaperçu puisqu'il a été diffusé en direct lors de la retransmission de la course.

La FIA a immédiatement réagi en lançant une enquête et en convoquant son propre personnel responsable de la gestion de la zone du parc fermé. Voici la décision complète des commissaires :

"Les commissaires ont entendu les représentants de la FIA et ont déterminé que les représentants concernés ont pris des mesures pour mettre en place la zone du parc fermé et ont également autorisé les médias et d'autres personnes à se rassembler à l'entrée de la voie des stands et sur le muret des stands pendant le dernier tour de la course, alors que la voie des stands était ouverte et avant le dernier arrêt au stand [d'Ocon]."

"Nous avons noté qu'il n'était pas inhabituel pour les représentants d'autoriser ces personnes à entrer dans la voie des stands juste avant la fin de la course, dans le cadre habituel de la préparation du parc fermé et de la cérémonie du podium. Toutefois, dans le cas présent, un pilote a dû s'arrêter dans le dernier tour, ce qui a créé une situation très dangereuse pour les personnes qui se trouvaient dans la voie des stands à ce moment-là. Nous considérons que c'est une chance que ce qui s'est passé aujourd'hui n'ait pas eu de conséquences graves."

"Nous avons insisté sur le fait qu'il était primordial de garantir la sécurité et le bon déroulement de l'épreuve. L'équipe de la FIA en a pris acte. Nous avons examiné en détail les procédures et protocoles avec les représentants de la FIA et leur avons demandé de prendre des mesures immédiates pour revoir ces procédures et protocoles avec les parties prenantes concernées (y compris la FOM, les équipes et la FIA) afin de s'assurer que cette situation ne se reproduise pas. Les représentants de la FIA ont exprimé leurs regrets pour ce qui s'est passé et nous ont assuré qu'ils le feraient à temps pour la prochaine épreuve."