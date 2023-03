Fidèle à Alpine, Doohan est prêt à passer 2024 sur la touche

Jack Doohan et Oscar Piastri : même nationalité, même académie, destins opposés ? Piastri a gravi les échelons des formules de promotion avec succès au sein de l'Alpine Academy en étant couronné en tant que rookie en FIA F3 et en Formule 2 après avoir déjà triomphé en Formule Renault Eurocup.

Pilote de réserve pour l'écurie anglo-normande l'an passé, Piastri avait l'opportunité de rejoindre Williams en attendant d'avoir sa chance à Enstone. Mécontent de cette perspective, il a préféré signer chez McLaren en coupant les ponts avec une écurie qui, compte tenu de la défection inattendue de Fernando Alonso, l'aurait finalement titularisé.

Un an plus tard, c'est Jack Doohan qui pourrait se retrouver dans une situation similaire. Membre du Red Bull Junior Team de 2017 à 2021, le vice-champion de FIA F3 a ensuite rejoint l'Alpine Academy, insatisfait du manque d'opportunités proposées par la marque au taureau quant à une arrivée en Formule 1. Or, l'avenir chez Alpine paraît bouché à moyen terme par l'arrivée de Pierre Gasly aux côtés d'Esteban Ocon, mais Doohan semble être prêt à prendre son mal en patience – contrairement à Piastri, même s'il ne le nomme pas…

"Je veux remporter le championnat [de F2], comme les 21 autres pilotes", indique celui qui a pris la sixième place l'an passé et vise logiquement le titre pour sa seconde campagne dans l'antichambre de la Formule 1. "Si c'était le cas, je me mettrais dans une position idéale pour me vendre. En fin de compte, un pilote ne peut pas faire grand-chose de plus. Je vais essayer de me mettre dans la meilleure position possible afin de me donner une opportunité pour l'avenir. Si cela signifie que je dois attendre un an afin de poursuivre ma relation avec Alpine, alors qu'il en soit ainsi."

Doohan passerait-il donc la saison 2024 sur la touche ? "S'il y avait un bon plan en place pour que je coure en 2025, de manière structurée, bien sûr que j'accepterais", assure-t-il. "Alpine a fait beaucoup pour moi, m'a vraiment aidé l'an passé et m'a donné de belles opportunités pour 2023. Je leur dois beaucoup, et filer parce qu'il n'y a pas de baquet F1 pour moi pendant un an, ce ne serait pas très respectueux, je ne trouverais pas ça correct."

Dans ce contexte, le protégé d'Alpine est évidemment favorable à un prêt pour faire ses débuts au sein d'une autre écurie, tout en restant affilié à la marque française. "Je sais que mes intérêts leur tiennent à cœur, et c'est bon de savoir que je peux leur faire confiance", conclut-il.