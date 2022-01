Un film sur la F1 avec Brad Pitt, bientôt chez Apple ?

Deadline rapporte qu'Apple Original Films est désormais en négociations exclusives en vue de ce blockbuster hollywoodien à venir, dont le titre n'est pas encore connu. Il semble que Brad Pitt soit destiné à jouer le rôle d'un pilote vétéran qui sort de sa retraite pour être le mentor d'un jeune pilote, tout en saisissant sa dernière opportunité de triompher en piste.

Les rivaux pour ce projet auraient été Amazon, Disney et Netflix, ainsi que Metro Goldwyn Mayer, Paramount, Sony et Universal. Apple a déjà obtenu les droits d'un thriller à venir avec Brad Pitt et George Clooney, dont le scénario est écrit par Jon Watts, qui est connu pour ses productions récentes dans la franchise Spider-Man.

Jerry Bruckheimer, légendaire producteur de Top Gun, est à la tête du projet F1, avec à ses côtés Joseph Kosinski et Ehren Kruger, respectivement réalisateur et scénariste du film Top Gun : Maverick. Le dernier film de Bruckheimer sur le sport automobile était Jours de tonnerre, un blockbuster de 1990 sur la NASCAR avec Tom Cruise.

Brad Pitt est un grand passionné de sport automobile et faisait précédemment partie d'un projet avec Kosinski pour un film consacré à Carroll Shelby, baptisé Go Like Hell, qui n'a toutefois pas réuni le budget requis. Il s'est métamorphosé en Le Mans 66 avec Matt Damon et Christian Bale, film qui a totalisé des recettes supérieures à 200 millions d'euros après sa sortie en 2019. Pitt était également le narrateur du film MotoGP de 2015 Hitting The Apex, indiquant que ce sport était "cher à son cœur", et il a donné le départ des 24 Heures du Mans 2016.

Le budget de cette nouvelle production avoisinerait les 120 millions d'euros. Le septuple Champion du monde Lewis Hamilton pourrait y jouer un rôle, lui qui est déjà apparu dans Cars mais qui fait aussi partie des nombreuses stars aperçues dans Zoolander 2.

Dans une interview avec ESPN en 2019, Hamilton avait déclaré avoir eu l'opportunité de jouer dans Top Gun : Maverick, qui devrait sortir en salles bien plus tard qu'initialement prévu, en mai. Il avait également auditionné pour un rôle dans un film hollywoodien. "Je ne sais pas si je serai jamais un bon acteur, mais je vais tenter", avait déclaré l'Anglais.

Hamilton se fait discret depuis qu'il a perdu un historique huitième titre mondial dans le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi, bien qu'il ait été adoubé par le Prince Charles et soit apparu à Brackley pour la fête d'au revoir en hommage à Valtteri Bottas.