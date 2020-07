Finances : le groupe F1 va pouvoir respirer jusqu'à fin 2021

La situation financière de la Formule 1 va s'améliorer, du moins jusqu'à fin 2021, Liberty Media ayant changé les conditions d'un prêt de 2,9 milliards de dollars. D'après son PDG Chase Carey, cela va aider l'entreprise à traverser la crise du coronavirus.

Le prêt et la facilité de crédit qu'a la F1 sont liés à un contrat dans lequel les prêteurs spécifient le ratio dette/bénéfices maximal que doit respecter la F1. Ce chiffre ne poserait habituellement pas problème, car les bénéfices annuels de la F1 ont toujours été suffisants pour que ce ratio demeure bien inférieur à la limite en question. Cependant, les bénéfices 2020 vont subir l'impact non négligeable de la pandémie de COVID-19, et la F1 risquait ainsi d'être en infraction avec cette clause.

Liberty a résolu ce problème en négociant un avenant spécifiant que "sous réserve que la F1 respecte certaines conditions supplémentaires", cette clause ne s'appliquera pas avant le 1er janvier 2022. "Cette nouvelle flexibilité dans les contrats liés à nos dettes, en plus d'un bilan comptable solide et d'amples liquidités, vont nous permettre de traverser ces moments difficiles", se félicite Chase Carey.