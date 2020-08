Flavio Briatore hospitalisé après avoir contracté le COVID-19

De nombreuses sources en Italie rapportent que Flavio Briatore, ancien directeur de Benetton et Renault en F1, a été transféré à l’hôpital San Raffaele de Milan ce lundi en raison de complications liées au nouveau coronavirus.

Même si aucune information officielle n'a été donnée par son entourage ou lui-même concernant son état, le respecté magazine L'Espresso affirme que sa condition est "grave" même s'il ne se trouverait pas en soins intensifs pour le moment.

Cette nouvelle est intervenue dans le sillage d'une importante controverse en Italie entourant la fermeture de son club, le Billionaire, à Porto Cervo, qui est devenu à lui tout seul un foyer de l'épidémie sur le plan local.

Une soixantaine de personnes, toutes issues du personnel du club, ont été testées positives alors que Briatore lui-même a participé à un match amical de football avec des VIP, dont l'ancien joueur et entraîneur du club de Bologne, Sinisa Mihajlovic, malade également.

Les autorités transalpines ont fait le forcing pour la fermeture des établissements nocturnes, qui joueraient un rôle dans la recrudescence récente des cas de COVID-19. Briatore a ouvertement pris la parole sur le sujet, en postant notamment sur Facebook : "Mon cœur pleure de voir une économie massacrée par des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie."

Entrepreneur dans le monde de la bourse puis du textile, milieu par l'intermédiaire duquel il arrivera en F1 dans les années 1980, Flavio Briatore est principalement connu pour avoir été le dirigeant de Benetton quant Michael Schumacher y a remporté ses deux premières couronnes mondiales (en 1994 et 1995) et également le patron de Renault quand Fernando Alonso y a été sacré Champion du monde par deux fois (en 2005 et 2006).

La fin de son passage en discipline reine a largement été ternie par son implication dans l'affaire de tricherie et de manipulation des résultats dite du "Crashgate". Au cours du GP de Singapour 2008, pour favoriser le résultat de Fernando Alonso et de Renault, Briatore et Pat Symonds, alors directeur de l'ingénierie, ont demandé à Nelson Piquet Jr. de s'accidenter volontairement. L'Espagnol, aidé par une improbable stratégie et d'autres événements de course, remporta la course. La révélation de cette information un an plus tard sonna le glas de l'aventure F1 de Briatore.

Avec Jonathan Noble et Francesco Corghi