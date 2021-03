Le fond plat de la Mercedes W12 enfin révélé à Bahreïn

Mercedes a présenté sa nouvelle W12 la semaine dernière mais n'a pas caché que la véritable version du fond plat 2021 n'était pas installée sur la monoplace dévoilée.

Le règlement aérodynamique de la Formule 1 ayant changé cette année afin de réduire l'appui, les écuries ont dû retravailler leur design dans cette zone de la voiture. La réduction de la surface du fond plat devant le pneu arrière en particulier, sans oublier l'interdiction des trous et des fentes, a pour but de priver les équipes d'environ 10% d'appui.

Les ingénieurs sont bien conscients que récupérer l'appui perdu dans cette zone est la clé des résultats 2021 et ont donc dédié beaucoup d'efforts à ces gains. Directeur technique Mercedes, James Allison a expliqué que son équipe ne voulait pas montrer le fond plat afin que les autres écuries ne puissent pas commencer à copier son idée.

"La partie que nous ne vous montrons pas est en bas, le long du plancher", a-t-il analysé. "Cette zone est celle qui a été la plus touchée par la nouvelle réglementation, où ils ont essayé de réduire les performances des voitures en changeant les règles du plancher. Dans cette zone, il y a un tas de détails aérodynamiques que nous ne sommes pas tout à fait prêts à dévoiler au monde entier. Non pas parce qu'ils ne sont pas là, mais parce que nous ne voulons pas que nos concurrents les voient. Nous ne voulons pas qu'ils commencent à essayer de mettre des choses similaires dans leurs souffleries. Cela nous permet juste de gagner quelques semaines supplémentaires…"

Une photo collective a été prise avant le début de ces essais de pré-saison avec toutes les voitures 2021 sur la piste de Sakhir, ce qui a contraint les écuries à enfin montrer leur nouveau design, si jamais celui-ci est différent de celui présenté précédemment. Le fond plat Mercedes est justement ondulé à partir de l'avant du ponton.

La section du fond plat devant la découpe est bien plus chargée qu'à l'accoutumée, avec cinq volutes retournées sur le bord, en coordination avec les montants de l'ailette montée au-dessus. Comme on l'a vu sur d'autres voitures, le fond plat a également une petite encoche là où commence la découpe, mais point d'ailettes ou de nouvelle géométrie ; cela reste très simple, du moins pour l'instant.

C'est devant la roue arrière que c'est particulièrement intéressant, avec un design très audacieux sur le bord du fond plat. Non seulement s'y trouve l'élément aérodynamique le plus imposant que l'on ait vu jusqu'à présent, mais c'est divisé en plusieurs sections, chacune avec sa propre courbure afin de diriger le flux d'air de manières très spécifiques.

De plus, la dernière section du fond plat est inclinée vers le haut avec un Gurney tab dirigé vers le bas, que vient heurter le flux d'air (flèche bleue). À l'intérieur de ce cluster, Mercedes a trois listons, chacun avec sa propre géométrie complexe qui cherche à faire passer le flux d'air entre le flanc du pneu et le bord du diffuseur de manière plus maîtrisée.

Il est également intéressant de voir que Mercedes semble avoir abandonné le volume maximal disponible dans le diffuseur, la bosse supérieure était clairement bien plus haute dans la section intermédiaire que dans la section extérieure. Une différence exagérée par la profonde tranchée créée dans la portion centrale du fond plat, qui donne au flux d'air plus d'espace pour opérer dans la zone de la bouteille de Coca (flèche rouge).