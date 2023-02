Ford officialise son retour en F1

Après Audi, voici Ford ! Le géant américain de l'automobile a annoncé ce vendredi son retour en Formule 1 à l'horizon 2026, dans le cadre du nouveau règlement moteur.

Cette officialisation a lieu peu avant la présentation de la Red Bull 2023 du côté de New York ; or, comme Motorsport.com vous le révélait dès décembre , des discussions entre les deux parties ont eu lieu et elles semblent avoir abouti à un accord. Même si Ford n'a pas confirmé le nom de la ou des écuries partenaires, il est attendu que cela soit concrètement révélé durant l'événement Red Bull plus tard ce vendredi.

Comme pour la marque du groupe Volkswagen (qui prendra de son côté le contrôle de Sauber), c'est à la fois la croissance actuelle de la F1 et la perspective de la nouvelle réglementation moteur, comprenant notamment un carburant 100% renouvelable et une partie électrique plus importante, qui ont motivé cette décision qui semble valider plus encore la stratégie globale de la FIA et de la F1.

Bill Ford, président exécutif de la marque, a ainsi déclaré : "C'est le début d'un nouveau chapitre passionnant de l'histoire de Ford en compétition automobile, qui a commencé lorsque mon arrière-grand-père a remporté une course qui a contribué à lancer notre entreprise. Ford revient au sommet de cette discipline, amenant sa longue tradition d'innovation, de durabilité et d'électrification dans l'une des vitrines les plus exposées au monde."

Cette nouvelle ne tombe donc pas comme une surprise tant, depuis la mi-décembre, l'intérêt de Ford pour un retour en F1 se lisait dans diverses rumeurs et même plus récemment dans des déclarations de responsables. Le dernier en date fut Mark Rushbrook, responsable de Ford Performance, qui indiquait en exclusivité pour Motorsport.com que la croissance récente et les changements apportés par la discipline rendaient nécessaire le fait de réfléchir à un retour.

L'écurie Jaguar, la dernière implication de Ford en F1, avait été revendue à Red Bull fin 2004.

Stefano Domenicali, le PDG de la F1 n'a évidemment pas caché son enthousiasme : "La nouvelle d'aujourd'hui est que Ford sera en F1 en 2026. C'est formidable pour la discipline et nous sommes ravis de les voir rejoindre les autres constructeurs automobiles. Ford est une marque mondiale avec un héritage incroyable dans le domaine de la course et de l'automobile, et notre plateforme offre une valeur énorme avec plus d'un demi-milliard de fans dans le monde. Notre engagement à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 et à introduire des carburants durables en F1 à partir de 2026 est également un facteur important dans la décision de Ford."

"Peu de constructeurs ont une histoire aussi prestigieuse que celle de Ford dans le domaine du sport automobile, et leur retour dans le Championnat du monde de Formule 1 de la FIA est une excellente nouvelle", a pour sa part ajouté Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA. "Cela souligne davantage le succès du règlement 2026 sur les unités de puissance qui a, en son cœur, un engagement à la fois envers la durabilité et le spectacle, et bien sûr, le fait de susciter davantage d'intérêt de la part des États-Unis est important pour la croissance continue de la catégorie reine du sport automobile mondial."

Ce retour de Ford est marquant car le constructeur est, par la biais de la motorisation, l'un des plus titrés de l'Histoire de la F1. La compagnie a dans un premier temps équipé de façon sporadique des voitures au début des années 1960 avant un engagement bien plus pérenne et fructueux, via un investissement et un badgeage, aux côtés de Cosworth à compter de 1967. De la fin de cette décennie au début des années 1980, le mythique moteur Ford Cosworth DFV, un V8 révolutionnaire, allait dominer la discipline reine et participer à un total de 10 titres constructeurs, 12 titres pilotes et 155 victoires, en faisant encore aujourd'hui le moteur le plus victorieux de l'Histoire.

Seule l'ère des moteurs turbo allait mettre fin à cette domination, avant une résurgence pour Ford Cosworth au début des années 1990, portée principalement par Benetton et surtout Michael Schumacher (avec qui le motoriste remportera le titre pilotes en 1994) mais également marquée par les derniers succès en F1 de Nelson Piquet et Ayrton Senna.

Paradoxalement, c'est ensuite que la marque avait tenté de s'impliquer au-delà de la simple fourniture moteur, en soutenant l'écurie Stewart puis en la rachetant en 2000 pour qu'elle devienne Jaguar. Toutefois, cinq saisons infructueuses plus tard, Ford quittait la F1 en revendant son écurie à... Red Bull. Reste à voir si la boucle sera bien bouclée.

