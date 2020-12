Mercedes et Ferrari auront moins à payer pour la saison 2021

Alors que 22 Grands Prix étaient initialement prévus, la Formule 1 aura finalement réussi à en organiser 17 au terme de l'exercice 2020. La pandémie de COVID-19 est passée par là et a obligé la discipline à se replier sur une saison concentrée sur six mois et majoritairement européenne.

La réduction du nombre de courses entraîne mécaniquement la réduction du nombre d'opportunités d'inscrire des points et donc une réduction globale des frais d'inscription au championnat 2021, ces montants étant principalement basés sur les totaux de points inscrits, comme cela est en place depuis 2013.

Lire aussi : Les notes du Grand Prix d'Abu Dhabi 2020

L'an passé, Mercedes avait payé une somme record de 5,4 millions de dollars. Ce montant comprend un forfait de base de 556'509 dollars auxquels s'ajoutent 5563 dollars par point inscrit lors du Championnat du monde 2020 et même 6677 dollars par point pour l'écurie qui remporte le titre mondial. Le paiement doit avoir lieu ce mois-ci, une fois le total de points figé.

Mercedes doit encore évidemment payer la somme la plus importante mais, avec 573 points inscrits contre 739 l'an passé, la note est toutefois moins salée avec une réduction d'un peu plus de 1,1 million de dollars, passant de 5,4 à 4,3 millions. En raison de ses très mauvaises performances, la plus grosse baisse est toutefois à mettre au compte de Ferrari, qui est passé de 504 à 131 points, soit deux millions de moins à débourser pour l'inscription.

Quatre équipes connaissent une hausse des frais d'inscription car elles ont réussi à marquer plus de points cette année en 17 courses que l'an passé en 21 épreuves : McLaren, Racing Point, Renault et AlphaTauri. Au total, la FIA subit un manque à gagner, en raison de la baisse du nombre de GP, de 2,8 millions de dollars par rapport à 2019.

Voici comment se répartissent les frais d'inscription en vue de la saison 2021 et leur comparaison avec ceux payés pour 2020 :

Les frais d'engagement pour 2021

Écurie Points 2020 Frais à payer pour 2021

(en dollars) Frais payés pour 2020

(en dollars) Mercedes 573 4 382 430 5 490 812 Red Bull 319 2 331 106 2 876 280 McLaren 202 1 680 235 1 363 144 Racing Point/Aston Martin

195 1 641 294 962 608 Renault/Alpine 181 1 563 412 1 062 742 Ferrari 131 1 285 262 3 360 261 AlphaTauri 107 1 151 750 1 029 364 Alfa Romeo 8 601 013 873 600 Haas 3 573 198 712 273 Williams 0 556 509 562 072

Related video