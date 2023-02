27 M$ de frais d'inscription pour la FIA, "absurde" selon Verstappen

La FIA collecte des frais d'inscription à hauteur de presque 27 millions de dollars (25 M€) auprès des pilotes et écuries de Formule 1 pour leur participation au Championnat du monde 2023. C'est trop, pensent les critiques. Rien que l'écurie Championne du monde en titre, Red Bull, verse près de huit millions à la FIA, somme qui inclut les frais de Super Licence de ses deux pilotes. C'est d'ailleurs plus de dix fois plus que Williams.

"Je trouve cette somme absurde", déclare Max Verstappen à ServusTV. Mais il ne veut pas se plaindre, et il n'a pas de raison de le faire. Certes, sa Super Licence coûte près d'un million de dollars, mais c'est l'équipe qui la paye. "J'ai bien peur que nous devions payer ça, si je me souviens bien du contrat", indique Helmut Marko, conseiller sportif de Red Bull.

Le coût de la Super Licence est de 16 236 $ (assurance comprise), somme à laquelle s'ajoutent 2100 $ par point marqué en 2022. D'après nos informations, c'est quasiment 500 $ de plus que l'an passé (1623 $). Du côté des écuries, la FIA requiert une base de 617 687 $ ainsi que 6174 $ par point marqué. "J'ai reçu la facture il y a quelques jours", a lancé Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, lors du gala de la FIA en décembre dernier. "Incroyable. Je ne me rendais même pas compte combien nous devions payer la FIA pour tous les points marqués !"

Tout le monde n'est donc pas ravi, surtout pas Verstappen, qui est le pilote le plus mis à contribution : "Je ne pense pas qu'il soit correct que nous payions autant. Ce n'est pas le cas dans d'autres sports. Et il y a de plus en plus de courses" – donc de plus en plus de points marqués. En 2018, la Formule 1 avait encore 21 courses, sans sprints ni point bonus pour le meilleur tour. Ce dernier a fait son retour en 2019, suivi par les sprints en 2021, et il y a 23 Grands Prix au programme en 2023. Cela représente 443 points supplémentaires attribués cette saison par rapport à 2018, soit 930 300 $ de plus dans l'escarcelle de la FIA.

Verstappen n'est pas le seul à se demander si la FIA utilise ces changements pour s'enrichir. À l'origine, le GPDA (Association des Pilotes de Grand Prix) avait accepté une augmentation drastique des frais de Super Licence à condition qu'ils puissent être utilisés pour la sécurité en sport auto. Alors président de la fédération, Max Mosley a fondé le FIA Institute dans cette optique en 2004.

C'était une bonne idée. L'institut a permis des avancées, sous la houlette de Sid Watkins et Richard Woods, tels le HANS, le halo, les capteurs mesurant l'impact des crashs, ainsi que la base de données des accidents. L'institut a toutefois été dissous fin 2016, et depuis lors, les pilotes n'ont plus la transparence qui leur avait été promise par Mosley et, plus récemment, par le nouveau président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, avant son entrée en fonction.

Ce n'est en tout cas pas la première fois que le coût de la Super Licence fait jaser. Le passage à une base de 10 000 $ plus 1000 $ par points en 2013 avait été critiqué, notamment par Jenson Button. Mais par rapport à aujourd'hui, ce n'était pas grand-chose : Verstappen aurait 499 400 $ de moins à payer avec ce même barème.

Lire aussi : Alpine F1 s'offre Zinédine Zidane