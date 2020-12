Hospitalisé, Frank Williams est dans un "état stable"

Âgé de 78 ans, Frank Williams a dirigé l'écurie qui porte encore son nom entre 1975, date de sa création officielle, et 2020. Il a été hospitalisé ces derniers jours pour une raison inconnue et se trouve dans un état qualifié de "stable".

"Sir Frank Williams a récemment été admis à l'hôpital où son état est actuellement stable", peut-on lire dans un communiqué publié par sa famille. "L'état de santé de Frank est une affaire privée et la famille ne divulguera donc pas d'autres détails pour le moment. Nous vous demandons de respecter la vie privée de la famille. L'équipe publiera une nouvelle mise à jour en temps utile. Merci."

Le Britannique était encore à la tête de l'équipe en début de saison 2020, Claire Williams présidant toutefois dans les faits depuis plusieurs années aux destinées de l'entreprise, mais la famille Williams a finalement vendu son écurie à Dorilton Capital tout en s'en retirant au moment du Grand Prix d'Italie.

Sir Frank Williams avait pour sa part largement réduit son implication dans l'écurie à partir de 2012, quand il a quitté le conseil d'administration au profit de sa fille qui fut nommée directrice adjointe l'année suivante. En 2016, Frank avait été hospitalisé suite à une pneumonie et avait alors arrêté de voyager sur les Grands Prix, même s'il avait fait une apparition surprise au GP de Grande-Bretagne l'an passé, où il avait notamment effectué quelques tours avec Lewis Hamilton au volant d'une Mercedes de route.

Sous sa direction, l'écurie Williams a remporté neuf titres constructeurs et sept titres pilotes entre 1980 et 1997, avant de connaître un long déclin sportif. Elle est aujourd'hui, et depuis plusieurs années, la dernière force du plateau.

